Почти 500 тысяч доз вакцины от гриппа поступили в Самарскую область

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Об этом сообщил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



"В регион осуществлена федеральная поставка вакцины от гриппа. Это 477400 доз вакцины "Совигрипп", "Флю-м", "Ультрикс квадри", предназначенной для профилактики заболевания у взрослого населения, - рассказал руководитель ведомства. - Вакцина распределена, в настоящее время доставляется в медучреждения. Призываем всех, у кого нет противопоказаний, обязательно в ближайшее время запланировать посещение прививочного кабинета и защититься от болезни до начала эпидсезона".



В регион ожидается поступление вакцины для профилактики гриппа у детей. Всего в этом году планируется привить от гриппа более 1,8 млн жителей Самарской области и свыше 50 тысяч жителей из групп риска – от COVID-19.



Специалисты напоминают, вакцина от гриппа помогает предупредить грозные осложнения вирусной инфекции. Поэтому она особенно показана группам риска - маленьким детям, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями. Жителям трудоспособного возраста также важно защититься и сделать прививку.

Фото: минздрав СО / Алексей Коновалов