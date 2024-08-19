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Почти 500 тысяч доз вакцины от гриппа поступили в Самарскую область

19 августа 2024 17:36
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Об этом сообщил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Об этом сообщил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

"В регион осуществлена федеральная поставка вакцины от гриппа. Это 477400 доз вакцины "Совигрипп", "Флю-м", "Ультрикс квадри", предназначенной для профилактики заболевания у взрослого населения, - рассказал руководитель ведомства. - Вакцина распределена, в настоящее время доставляется в медучреждения. Призываем всех, у кого нет противопоказаний, обязательно в ближайшее время запланировать посещение прививочного кабинета и защититься от болезни до начала эпидсезона".

В регион ожидается поступление вакцины для профилактики гриппа у детей. Всего в этом году планируется привить от гриппа более 1,8 млн жителей Самарской области и свыше 50 тысяч жителей из групп риска – от COVID-19.

Специалисты напоминают, вакцина от гриппа помогает предупредить грозные осложнения вирусной инфекции. Поэтому она особенно показана группам риска - маленьким детям, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями. Жителям трудоспособного возраста также важно защититься и сделать прививку.

 

Фото:   минздрав СО / Алексей Коновалов

 

 

Теги: Медицина Самара

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