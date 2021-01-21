Почти 2500 пациентов получили медпомощь в обновленной врачебной амбулатории села Солнечная поляна в Самарской области

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Жители села Солнечная поляна г.о. Жигулевск и соседних территорий получают первичную медицинскую помощь в современной врачебной амбулатории.

В прошлом году здесь после капитального ремонта оборудовали врачебную амбулаторию для детей и взрослых пациентов.

«В удобном теплом здании жителей села принимают участковый терапевт, педиатр, есть процедурный кабинет, прививочный, две койки дневного стационара, - рассказывает главный врач Жигулевской центральной городской больницы Владимир Грунин. – Для детей оборудован детский уголок».

После открытия амбулатории медицинскую помощь здесь получили 1720 взрослых пациентов и более 750 детей.

«Для сотрудников такая амбулатория - большой подарок, - отметила старшая медсестра Валентина Быкова. - Здесь созданы комфортные условия, оснащены уютные кабинеты для сотрудников и пациентов».

Довольны новой амбулаторией и сами пациенты. Жительница поселка Зольное Татьяна Любовская подчеркнула: «Видно, что мы приходим в современную больницу, где можно сразу пройти нескольких врачей, например, медкомиссию в детский садик с ребенком за один день. Очень удобно составлено расписание, о нас заботятся, помнят, и мы знаем, что во вторник можно привести сюда ребенка, так как на прием приедут необходимые врачи – «узкие» специалисты».

Также в 2020 году в Жигулевскую больницу поступили две машины "Нива". Напомним, в декабре прошлого года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал городским и районным больницам региона ключи от 70 новых медицинских машин марки «Нива». Они предназначены для оказания неотложной помощи жителям удаленных районов и сел. Всего в 2020 году в лечебные учреждения губернии поступило 166 машин, сообщает пресс-служба облправительства.

С этого года в регионе началась реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы, в которую включены центральные районные больницы и городские поликлиники. В этих учреждениях будут проводить ремонт, также их оснастят новым оборудованием и транспортом, кроме того, планируется возведение новых объектов. Преобразования ждут и Жигулёвскую горбольницу. В этом году в рамках региональной программы модернизации первичного звена в Жигулевске начнется капитальный ремонт детской поликлиники.

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