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Почти 20 000 иностранцев получили лечение в Самарской области в этом году

4 августа 2021 16:22
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Экспорт медицинских услуг - одно из направлений национального проекта «Здравоохранение».

С начала года медицинскую помощь в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области уже получили почти 20 000 иностранных граждан, из них более 1300 человек прошли лечение в стационарах губернии. В том числе около 300 иностранных пациентов получили помощь самарских   офтальмологов. 

Экспорт медицинских услуг - одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Модернизация системы здравоохранения, оказание качественной медицинской помощи, в том числе развитие медицинского туризма – часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Высокотехнологичную медицинскую помощь, как наиболее перспективное направление развития медицинского туризма, оказывают в 20 медицинских организациях области различной формы собственности. Всего более 20 направлений хирургической и терапевтической направленности. К наиболее востребованным профилям высокотехнологичной медицинской помощи относятся, прежде всего - «акушерство и гинекология», «педиатрия» «сердечно-сосудистая хирургия», «онкология», «травматология и ортопедия», «офтальмология».

В Самарской областной клинической офтальмологической больнице     им. Т.И.Ерошевского в 2020 году медицинскую помощь получили более 600 иностранных пациентов, в этом году лечение прошли уже около 300 человек. Так, офтальмологи провели микрохирургическую операцию пациенту из Франции. 

Де Лео Даниель часто приезжает в Самару. В течение долгого времени его беспокоило воспаление века. Принимая решение о выборе клиники для лечения, пациент остановился на больнице им. Т.И.Ерошевского, так как   считает, клиника располагает высококвалифицированными специалистами и современным оборудованием. Благодаря профессионализму и мастерству врачей микрохирургического травматологического отделения больницы им. Т.И.Ерошевского операция прошла на высоком уровне, пациент доволен и чувствует себя хорошо. 

 «Если кому-то из нашей семьи нужна компетентная, высококвалифицированная медицинская помощь, мы всегда приезжаем в Самару, потому что уровень медицинских услуг здесь очень высокий, ни в чем не уступает уровню медицинских услуг за границей, - рассказал Де Лео Даниель. -   Я очень себя хорошо сейчас чувствую, здесь великолепное обслуживание. Действительно все прошло замечательно, к нам было прекрасное отношение. Превосходное качество, отношение, мы очень-очень рады».

Пациенту врачи-офтальмологи диагностировали халязион. Это неинфекционное заболевание века, воспаление одной или нескольких мейбоевых желез в толще хряща века глаза,  в результате воспаления образуется болезненная припухлость, узелок. Самостоятельно патология проходит редко, требует медикаментозного или физиотерапевтического лечения, а при возникновении кисты (узелка) – хирургического вмешательства. Если это заболевание  не лечить, то в дальнейшем возможны осложнения, которые могут привести к заболеванию роговицы. 

«Пациент страдал в течение нескольких месяцев воспалительным заболеванием века, в частности мы его называем халязионом, - отметила врач-офтальмолог микрохирургического травматологического отделения больницы  им. Т.И.Ерошевского Лейла Цурова. - Заболевание не влияет на общее состояние здоровья, но это качество жизни, доставляет пациенту психоэмоциональный дискомфорт. Операция длилась в течение 15 минут под местной анестезией. Пациент чувствует себя замечательно, он доволен оказанной помощью, и мы спокойно отпускаем его домой на амбулаторное долечивание. Вся офтальмохирургия проходит под микроскопом, с использованием новейшего оборудования и высокотехнологичных техник микрохирургии. В данной ситуации не было необходимости применять лазер, это микрохирургическая технология».

Глазная больница им. Т.И.Ерошевского уже более 55 лет оказывает специализированную офтальмологическую помощь не только жителям Самарской области, но и жителям других регионов, а также иностранным пациентам стран дальнего и ближнего зарубежья. Сегодня больница – одно из ведущих и оснащенных современным оборудованием учреждений России по оказанию офтальмохирургической помощи и коррекции зрения при самых различных глазных заболеваниях.  

 «Основной критерий нашей работы – это оценка наших трудов, результатов со стороны пациента, - подчеркнул главный врач больницы им. Т.И.Ерошевского Андрей Золотарев. - Бывают операции, которые мы считаем, может быть более простыми, но с точки зрения пациента это может быть важнее, чем высокотехнологичная операция. Для пациента  любая операция – проблема, которую он хочет решить, мы предоставляем ему такую возможность. Поэтому если посмотреть с точки зрения пациента, обеспечить то, что ему требуется – это основная наша задача, вне зависимости от того,  какая необходима организационная помощь. Вот пример нашего пациента, не высокотехнологичная операция, но очень тонкая операция, которую можно проводить по-разному. Наш специалист выбрал наиболее сложный, наиболее тонкий путь микрохирургии, результат на лицо – практически нет следов, никаких рубцов абсолютно. То есть сделано настолько качественно, что сказать, что сделана операция через несколько дней будет невозможно».

 

 

Фото:  минздрав СО

 

 

 

Теги: лечение медицинский туризм

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