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Первую в мире противоковидную вакцину для животных зарегистрировали в России

31 марта 2021 14:56
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Интерес к ней уже проявляют другие страны.

Первая в мире вакцина против коронавируса нового типа для животных, разработанная учеными Россельхознадзора, зарегистрирована в России. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя надзорного ведомства Константин Савенков, передает ТАСС.

"Вакцина против коронавирусной инфекции (COVID-19) плотоядных животных сорбированная инактивированная "Карнивак-Ков", разработанная подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"), зарегистрирована в России. Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных", - сказал он.

По его словам, уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины.

"Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу", - заверил он.

Интерес к российской разработке проявляют другие страны, в том числе Греция, Польша, Австрия, а также США, Канада и Сингапур. 

 

Фото:    Гавриил Григоров/ТАСС

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