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Перед сном лучше съесть кусочек мяса, чем выпить стакан кефира

7 марта 2021 20:26
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По словам эксперта, употребление кисломолочных продуктов на ночь вредит организму из-за выброса инсулина.

Перед сном полезнее съесть небольшой кусочек мяса, чем выпить стакан кефира, рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков на YouTube-канале своей клиники по коррекции веса, передают "Известия".

«Выпивая стакан молока на ночь, вы получаете 1,5 чайной ложки лактозы — молочного сахара, связанного с выбросом инсулина. И на кисломолочные продукты выделяется инсулин», — отметил врач в ходе прямого эфира 2 марта.

Кроме того, Ковальков призвал не употреблять в пищу перед сном продукты, содержащие медленные углеводы, и фрукты. Вместо этого в вечернее меню можно включить небольшой кусочек мяса, рыбы или каких-либо морепродуктов, а также сырых овощей, посоветовал диетолог.

В течение дня специалист порекомендовал использовать в качестве перекуса помидоры, огурцы, нарезанный болгарский перец со специями либо небольшой порцией йогурта с отрубями и яблоками.

 

Фото:  pixabay

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Комментарии

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