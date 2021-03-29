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Пациенты стали чаще требовать замены врачей и поликлиник

29 марта 2021 09:56
142
Пациенты стали чаще требовать замены врачей и поликлиник

Об этом свидетельствуют данные обращений граждан к страховым медицинским организациям за первый квартал 2021 года.

Согласно статистике Всероссийского союза страховщиков (ВСС), с начала 2021 года наблюдается рост числа обращений и жалоб пациентов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число обращений в среднем увеличилось на 10 тысяч в неделю, что превышает среднегодовой уровень на 15%. Пик пришелся на последнюю неделю февраля, когда страховщики зафиксировали абсолютный максимум обращений с апреля прошлого года – более 116 тысяч обращений на «горячую линию» страховых компаний.

Страховые медицинские организации (СМО) фиксируют постоянный рост числа обращений по поводу замены врача или лечебного учреждения начиная с 2019 года. Наибольшее количество наблюдается в регионах Приволжского федерального округа (Башкортостан, Татарстан) и в столичном регионе (Москва и Подмосковье).

В целом тенденция роста числа обращений к страховым медицинским представителям наблюдается с 2016 года. Если в 2016 году к СМО поступило порядка 500 тысяч обращений, то уже в 2017 – 1,5 миллиона. В 2018 это число удвоилось, превысив 3,5 миллиона. В 2019-2020 тенденция двукратного роста продолжилась, а в период пандемии начала ускоряться. К структуре обращений добавились вопросы, связанные с коронавирусной инфекций. На пике пандемии они занимали до 25%, сейчас же не превышают 2% от общего числа. Всего же со II квартала 2020 года к страховым медицинским организациям поступило порядка 12 миллионов обращений граждан.

Помимо прочего, граждане обращаются по поводу ненадлежащего лекарственного обеспечения и нарушений при организации работы медицинского учреждения.

Фото: Pixabay.com

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Комментарии

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