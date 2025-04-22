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Пациенты Самарской поликлиники №2 проходят обследования на новом УЗИ-аппарате

22 апреля 2025 14:56
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Оборудование установлено в специально оборудованном двухкомнатном кабинете, где созданы комфортные условия для врачей и пациентов — отдельное помещение для работы специалиста и зона для проведения исследований.

В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в медучреждения региона продолжается поставка нового медицинского оборудования. Теперь в Самарской городской поликлинике №2 есть новый ультразвуковой аппарат экспертного класса. Оборудование установлено в специально оборудованном двухкомнатном кабинете, где созданы комфортные условия для врачей и пациентов — отдельное помещение для работы специалиста и зона для проведения исследований.

Новый аппарат оснащен четырьмя датчиками: линейный – детальное исследование сосудов, кардиологический – проведение эхокардиографии, гинекологический – оценка репродуктивного здоровья женщин в рамках диспансеризации, а также датчик с высокой чувствительностью. Кроме того, аппарат поддерживает функцию эластометрии, которая дает возможность определять степень фиброза печени.

«Благодаря современному оборудованию специалисты могут детально изучить сосуды. Теперь у нас есть возможность выполнять эластометрию печени для раннего выявления патологий», - отмечает заведующая функционально-диагностическим отделением поликлиники№2 Лилия Кузнецова.

Ежедневно на новом аппарате специалисты выполняют около 20 диагностических процедур за одну смену.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Владимировича Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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