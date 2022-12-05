Пациенты Регионального сосудистого центра будут проходить обследования на новом  компьютерном томографе

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В рамках национального проекта "Здравоохранение" в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина поставлен современный 128-срезовый компьютерный томограф. В ближайшее время он будет введен в эксплуатацию.



Новое оборудование будет установлено в Региональном сосудистом центре областной больницы. Компьютерная томография занимает ключевое значение в диагностике и оперативном принятии решения о видах и методах лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Современный томограф позволит получить 128 срезов исследуемого участка, что в два раза больше, чем выполнял предыдущий аппарат.



«Благодаря новому компьютерному томографу диагностика будет более точная и информативная. Технические возможности нового оборудования, кт-перфузии и кт-ангиография, позволят увеличить число тромобоэкстракции и тромоболизисов при ишемических инсультах, а также использовать неинвазивные методы диагностики больных с коронарной патологией», - отметил главный врач областной больницы имени В.Д. Середавина Сергей Пушкин.



Аппарат компьютерной томографии обеспечит проведения исследований пациентам, доставленных с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения на новом уровне, поможет исключить геморрагический инсульт, а при ишемическом инсульте - определить степень поражения и локализацию ишемии головного мозга.



В рамках нацпроекта в этом году 11 сосудистых центров – 3 региональных сосудистых центра и 8 первичных сосудистых отделений – будут оснащены порядка 40 единицами оборудования.

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