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Пациенты Регионального сосудистого центра будут проходить обследования на новом  компьютерном томографе

5 декабря 2022 17:33
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Современный томограф позволит получить 128 срезов исследуемого участка, что в два раза больше, чем выполнял предыдущий аппарат. 

В рамках национального проекта "Здравоохранение" в Самарскую областную клиническую больницу  им. В.Д. Середавина поставлен  современный 128-срезовый компьютерный томограф. В ближайшее время он будет введен в эксплуатацию. 

Новое оборудование будет установлено в Региональном сосудистом центре областной больницы. Компьютерная томография занимает ключевое значение в диагностике  и  оперативном принятии решения о видах и методах лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Современный томограф позволит получить 128 срезов исследуемого участка, что в два раза больше, чем выполнял предыдущий аппарат. 

 «Благодаря новому  компьютерному томографу диагностика будет более точная и информативная. Технические возможности нового оборудования, кт-перфузии и кт-ангиография, позволят увеличить число тромобоэкстракции и тромоболизисов при ишемических инсультах, а также использовать неинвазивные методы диагностики больных с коронарной патологией», - отметил  главный врач областной больницы имени В.Д. Середавина Сергей  Пушкин.

Аппарат компьютерной томографии обеспечит проведения исследований пациентам, доставленных с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения на новом уровне, поможет исключить геморрагический инсульт, а при ишемическом инсульте  - определить степень поражения и локализацию ишемии головного мозга. 

В рамках нацпроекта в этом году 11 сосудистых центров – 3 региональных сосудистых центра и 8 первичных сосудистых отделений –  будут оснащены порядка 40 единицами оборудования.

 

Фото из открытых источников

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