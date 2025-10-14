Пациенты Нефтегорской больницы проходят диагностику на новом цифровом рентген-аппарате

96

Современное оборудование установлено в Нефтегорской центральной районной больнице им. Н.И. Звягинцева благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

Новый аппарат позволяет выполнять все виды рентгенологических исследований, включая исследования костной системы, органов грудной клетки и желудочно-кишечного тракта.

«Современное оборудование позволяет не только получать изображения исключительной четкости, но и существенно расширяет наши диагностические возможности. Это напрямую влияет на качество и оперативность постановки диагноза», - подчеркнул главный врач Нефтегорской больницы Владимир Черкасов.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО