Я нашел ошибку
Главные новости:
Отремонтированная дорога является основным туристическим маршрутом к многочисленным турбазам и санаториям.
В губернии завершен капремонт трассы, ведущей к Муранскому бору
Он занимается практической работой по улучшению городской среды.
Участник «Школы героев» Михаил Ретин наводит порядок в Тольятти: как боевой опыт помогает в решении городских проблем
Все желающие могут бесплатно обрести верного и преданного друга.
В УФСИН СО проводили на пенсию шестнадцать служебных собак 
Новый аппарат позволяет выполнять все виды рентгенологических исследований, включая исследования костной системы, органов грудной клетки и желудочно-кишечного тракта.
Пациенты Нефтегорской больницы проходят диагностику на новом цифровом рентген-аппарате
В составе сборной России выступили спортсмены из Самарской области - Павел Колесов и Анна Шашкова.
Павел Колесов из Самарской области стал серебряным призером чемпионата Европы по спортивному туризму
Мед чуть полезнее сахара из-за содержания частичек пыльцы растений в составе.
Мед или сахар: врач рассказал, что полезнее
В этот день в библиотеке откроется выставка «Книга на Волге» с иллюстрациями, книжными описаниями и фотографиями знаковых для Самары мест.
СМИБС приглашает самарцев на праздничные мероприятия, приуроченные к 60-летнему юбилею
Талантливые дети и подростки, а также их педагоги, из 32 регионов собрались в Москве, чтобы принять участие в театрализованном музыкальном шоу «Ожерелье России.
Самарские артисты стали героями книги рекордов России
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.85
-0.34
EUR 93.92
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пациенты Нефтегорской больницы проходят диагностику на новом цифровом рентген-аппарате

14 октября 2025 15:49
96
Новый аппарат позволяет выполнять все виды рентгенологических исследований, включая исследования костной системы, органов грудной клетки и желудочно-кишечного тракта.

Современное оборудование установлено в Нефтегорской центральной районной больнице им. Н.И. Звягинцева благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

Новый аппарат позволяет выполнять все виды рентгенологических исследований, включая исследования костной системы, органов грудной клетки и желудочно-кишечного тракта.

«Современное оборудование позволяет не только получать изображения исключительной четкости, но и существенно расширяет наши диагностические возможности. Это напрямую влияет на качество и оперативность постановки диагноза», - подчеркнул главный врач Нефтегорской больницы Владимир Черкасов.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Новый аппарат позволяет выполнять все виды рентгенологических исследований, включая исследования костной системы, органов грудной клетки и желудочно-кишечного тракта.
14 октября 2025  15:49
Пациенты Нефтегорской больницы проходят диагностику на новом цифровом рентген-аппарате
96
Благодаря программе «Земский фельдшер» в новом сызранском ФАПе появился молодой специалист
14 октября 2025  13:33
Благодаря программе «Земский фельдшер» в новом сызранском ФАПе появился молодой специалист
151
В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвященное 55-летию Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой
14 октября 2025  12:37
В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвященное 55-летию Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой
209
Сегодня детская областная — одно из крупнейших медучреждений в регионе.
13 октября 2025  20:46
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
879
Решение связать жизнь с медициной специалист принял еще в детстве.
13 октября 2025  14:44
«Земский фельдшер»:  новом ФАПе Сызранского района прием ведёт молодой специалист
443
Мишустин: первичное звено здравоохранения фиксирует более 1 млрд посещений в год
13 октября 2025  13:02
Мишустин: первичное звено здравоохранения фиксирует более 1 млрд посещений в год
337
В России резко возросла заболеваемость ветрянкой
13 октября 2025  10:39
В России резко возросла заболеваемость ветрянкой
314
Теперь тяжелобольные дети смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.
12 октября 2025  14:30
В педиатрическом отделении Сызранской больницы открыли новую паллиативную палату
517
Прием провели врач-гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, эндокринолог, уролог, гериатр и фтизиатры.
10 октября 2025  16:59
«Забота рядом»: врачи больницы им. Середавина проконсультировали более 100 пациентов Сызрани
735
Если вы испытываете постоянный стресс, что негативно влияет на ваше здоровье, обратитесь к специалисту для получения профессиональной медицинской помощи.
10 октября 2025  15:02
Эксперт: несколько способов, которые могут помочь повысить стрессоустойчивость
682
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15321
Весь список
В центре внимания
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
228
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
448
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
411
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
315
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
1156
Весь список