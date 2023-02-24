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Пациенты городской поликлиники №13 Самары приняли участие в профилактической акции — Дне мужского здоровья

24 февраля 2023 15:14
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Регулярные профосмотры способствуют раннему выявлению факторов риска бесплодия.

Пациенты городской поликлиники №13 Самары приняли участие в профилактической акции — Дне мужского здоровья. Мужчины за один день прошли исследования в рамках первого этапа диспансеризации, а также консультации врачей — терапевта, хирурга, уролога и офтальмолога.

По итогам профилактического обследования у 13 пациентов удалось выявить заболевания репродуктивной системы, рассказала главный врач поликлиники Анна Кравец.

 «Очень важны профилактические осмотры, даже если ничего не болит, ведь не всегда болезнь даёт знать о себе на ранней стадии, а именно тогда она поддаётся лечению, — отметила Анна Александровна. — Только в рамках профилактических акций мы регулярно выявляем по меньшей мере у 10% пациентов — мужчин и женщин — заболевания репродуктивной системы, в том числе онкологию и предраковые заболевания. В зависимости от находки в тот же день берем пациента на диспансерный учет или проводим расширенную диагностику. По результатам дополнительного обследования врач уточняет диагноз и принимает решение о дальнейшей тактике лечения. Своевременное выявление заболевания поможет сохранить здоровье, в том числе репродуктивное. При этом даже если вы здоровы, важно помнить о факторах риска и придерживаться универсальных профилактических рекомендаций — исключить курение табака и употребление алкоголя, сбалансированно питаться, регулярно уделять время физической активности».

Напомним, профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно. Основная цель — раннее (своевременное) выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, а также определение групп здоровья, группы диспансерного наблюдения и выработка рекомендаций для пациентов.

Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут начать прохождение диспансеризации в своем ФАПе.

Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.

В период продолжительных выходных работа отделений медицинской профилактики организована по отдельному графику. С подробной информацией о работе медицинских служб можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений. Медработники рекомендуют в эти дни позаботиться о себе и посетить поликлинику с профилактической целью.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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