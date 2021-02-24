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Пациенты детской больницы им. Ивановой проходят обследование на новом авторефрактометре

24 февраля 2021 14:51
186
Еженедельно около 35 детей проходят обследование на новом оборудовании.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в поликлиническое отделение Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой в 2020 году поступило новое оборудование — авторефрактометр.

Развитие детской медицины — одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В развитии и поддержке системы здравоохранения, в том числе – стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Новое оборудование, поступающее в медучреждения по нацпроекту, позволяет проводить обследования более точно и оперативно.

На новом авторефрактометре уже обследовали более 1500 юных пациентов Самарской областной детской больницы им. Н.Н. Ивановой

Еженедельно около 35 детей проходят обследование на новом оборудовании. Исследование рефракции (остроты зрения) с помощью авторефрактометра существенно облегчает работу офтальмолога и оптометриста, так как позволяет в короткий срок определить рефракцию с достаточной степенью точности.

«Новое оборудование позволяет в кратчайшие сроки определить дальнозоркость, близорукость и астигматизм даже на ранней стадии заболевания, — рассказала врач-офтальмолог ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Вера Крючкова. —  Выявление заболеваний очень важно для начала своевременного лечения».

Напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение» 42 учреждения Самарской области, оказывающие медицинскую помощь детям, в 2019-2020 годах получили более 120 единиц медицинского оборудования, в том числе тяжёлое: аппараты МРТ, КТ, рентгены, УЗИ-аппараты, передает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото из открытых источников

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Комментарии

Здравоохранение
24 февраля 2021  14:51
Еженедельно около 35 детей проходят обследование на новом оборудовании.
Пациенты детской больницы им. Ивановой проходят обследование на новом авторефрактометре
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