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Отделение СФР СО оплатило 186 тысяч детских больничных работающим жителям региона в 2023 году

19 февраля 2024 15:47
99
По уходу за ребенком до 8 лет пособие выплачивается в 100% размере среднего заработка родителя.

В 2023 году Отделение Социального фонда России по Самарской области оплатило 186 616 детских больничных работающим гражданам на сумму свыше одного миллиарда рублей.

«Оформить больничный может любой работающий член семьи (мама, папа, бабушка или другой родственник), который будет фактически ухаживать за ребенком. При болезни двух и более детей оформляется один электронный больничный, куда вписываются все дети», — отметила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

По уходу за ребенком до 8 лет пособие выплачивается в 100% размере среднего заработка родителя. При лечении ребенка от 8 до 15 лет в амбулаторных условиях первые 10 дней болезни оплачиваются с учетом страхового стажа родителя (60% — страховой стаж менее 5 лет, 80% — страховой стаж от 5 до 8 лет, 100% — страховой стаж более 8 лет), а все последующие дни оплачиваются в размере 50%. При лечении в стационаре все дни оплачиваются в зависимости от страхового стажа родителя.

Если ребенку менее 7 лет, то родителю в течение года за весь период лечения будет оплачено не более 60 дней, от 7 до 15 лет — оплачивается не более 45 дней (но не более 15 дней за один страховой случай). Если ребенок страдает заболеванием, которое указано в перечне приказа Минздрава РФ, оплачиваются 90 дней в году. При необходимости листок нетрудоспособности по уходу за ребенком может выдаваться попеременно каждому члену семьи в пределах сроков, указанных выше.

«Следует отметить, что для получения выплат работник должен быть официально трудоустроен и получать “белую” зарплату, с которой его работодатель уплачивает страховые взносы в Социальный фонд России», — добавила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

ВАЖНО! У медицинского учреждения должна быть лицензия на право выписывать листки временной нетрудоспособности, а также осуществлять медицинское обслуживание.

 

 

ОСФР по Самарской области

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Здравоохранение
По уходу за ребенком до 8 лет пособие выплачивается в 100% размере среднего заработка родителя.
19 февраля 2024  15:47
Отделение СФР СО оплатило 186 тысяч детских больничных работающим жителям региона в 2023 году
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