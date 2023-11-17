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От 500 граммов и более: современные технологии и профессионализм врачей помогают выхаживать самых маленьких жителей региона
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От 500 граммов и более: современные технологии и профессионализм врачей помогают выхаживать самых маленьких жителей региона

17 ноября 2023 16:07
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В регионе ежегодно специалисты отделений реанимации и патологии новорожденных и недоношенных выхаживают около 1500 малышей, рожденных раньше срока.

В Самарской области ежегодно специалисты отделений реанимации и патологии новорожденных и недоношенных выхаживают около 1500 малышей, рожденных раньше срока и с экстремально низкой массой тела.

Как отмечает главный внештатный неонатолог министерства здравоохранения Самарской области Виталий Шустров, в подразделениях медучреждений созданы все условия для поддержания функций организма и развития недоношенных детей.

«Для создания комфортной окружающей среды, имитации внутриутробного пребывания в отделениях используются инкубаторы с предварительно настроенными параметрами влажности и температуры. Врачи применяют самые современные методы, внедряют актуальные клинические рекомендации и протоколы лечения по различным состояниям неонатального периода», - подчеркнул врач.

На днях накануне Международного дня недоношенных детей из Перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина выписали мальчика, родившегося весом 820 граммов.

 «Ребенок родился на 26 неделе беременности. 11 дней после рождения малыш провел в отделении реанимации, в том числе 5 дней он был на искусственной вентиляции лёгких. После улучшения состояния, его перевели в наше отделение, в палату вместе с мамой», - рассказала заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей акушерского корпуса Елена Тюрина.

Почти за 2 месяца мальчик набрал вес до 2 килограммов 300 граммов.

 «Спасибо большое врачам и медсёстрам, которые были с нами и помогали в период беременности и в течение всего времени выхаживания нашего мальчика», - поделилась мама.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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