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Оперштаб СО: как укрепляют систему здравоохранения региона

4 августа 2021 16:37
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Укротить пандемию непросто, предупредить распространение коронавируса - возможно

Мультиподход

Укротить пандемию непросто, предупредить распространение коронавируса - возможно. Вакцинация, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, строительство больниц и поликлиник - одно из ключевых направлений Стратегии лидерства региона.

На днях в областной клинической больнице имени Середавина заработал ковид-госпиталь. Его возвели по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Построили корпус всего за восемь месяцев. Инфекционное отделение полностью автономно, энергоэффективно и, несмотря на внешнюю легкость конструкции, по прочности не уступает объектам капитального строительства.

Клинико-диагностическое отделение - это приемно-сортировочные зоны, включающие в себя три кабинета приема пациентов с разделением по степени тяжести и верификации короны, диагностический блок с кабинетами компьютерной томографии, ЭКГ, УЗИ, лаборатория, а также реанимационный блок (10 мест) и стационар (60 коек).

Профиль госпиталя - пациенты, у которых на фоне коронавирусной инфекции развились осложнения.

"Речь про больных с инсультом, инфарктом, тех, кто нуждается в заместительной почечной терапии. То есть пациентов, которым необходим мультидисциплинарный подход", - уточняет главврач больницы Сергей Пушкин.

По его словам, современное оборудование поможет медикам в течение часа проводить обследование, устанавливать диагноз и определять тактику лечения.

Новые мощности

Продолжается строительство нескольких учреждений инфекционного профиля. Новые подразделения появятся в областной детской инфекционной больнице и горбольнице № 2 Сызрани.

Последнее рассчитано на 100 пациентов, в том числе детей. Отличительной особенностью станут изолированные палаты. Первый этаж будет отведен под реанимационное отделение, приемный покой, аптеку, клинико-диагностическую лабораторию. Там же расположат два бокса для маломобильных людей. На втором, третьем и четвертом этажах разместят палаты для лечения пациентов с различными видами инфекций. Здание оснастят особой вентиляционной системой и очистными сооружениями для обеззараживания канализационных стоков. Завершить объект планируют в конце 2021 года.

На днях в тольяттинской "пятерке" заработало модульное отделение на 50 инфекционных и 20 реанимационных коек. При необходимости устроят еще 30 мест для пациентов с ковидом в основном здании, где сейчас находится реанимация.

Сильнодействующее средство

В конце июля в Особой экономической зоне "Тольятти" запустили линию по выпуску лекарственных препаратов. На новых мощностях компании "Озон фарм" будут производить 42 препарата, в том числе и от короны.

Запуск производства, оснащенного передовым немецким и итальянским оборудованием, - значимый вклад в выстраивание комплексной системы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Губернатор отметил, что регион активно наращивает инвестиции в фармацевтическую отрасль. Только за первый квартал 2021 года в полтора раза увеличился общий объем вложений в основной капитал.

"Это отражает эффективность нашей работы по повышению инвестиционной привлекательности региона. Растет доверие предпринимателей. Они видят, что в Самарской области созданы комфортные условия для ведения бизнеса" - подчеркнул Дмитрий Азаров.

После ковида

Самарская область стала одним из первых регионов России, где запустили программу реабилитации для переболевших коронавирусом. По поручению губернатора профильные отделения заработали в санаториях. С начала года в них восстановили здоровье уже более 3 тысяч человек.

Одно из отделений открылось в конце прошлого года в бывшем санатории "Можайский". Туда направляют на долечивание пациентов, перенесших болезнь в среднетяжелой и тяжелой форме, тех, кому требуется круглосуточное наблюдение. Курс продолжается от 11 до 14 дней. Процедуры проводят ежедневно в залах лечебной физкультуры, кабинетах физиотерапии и психологической разгрузки. Реабилитацию в "Можайском" уже прошли 1715 человек.

По словам главного внештатного реабилитолога министерства здравоохранения Самарской области Анны Шишкиной, в санатории с выздоравливающими проводят в том числе занятия на дыхательном тренажере-массажере "Универсал-2011". Его разработали и производят в нашей губернии. Он позволяет укреплять дыхательные мышцы и сердечно-сосудистую систему.

Недавно Дмитрий Азаров провел в "Можайском" выездное совещание по развитию программ реабилитации. Он интересовался, какая помощь необходима медикам, какие есть возможности у отделения. Пообщался и с пациентами.

Самарец Михаил Шатровский рассказал, что три недели лечился от ковида. У него было поражено 25 % легких. Восстановление в "Можайском", по словам мужчины, ему очень помогло. Отметил он и обстановку в санатории: она способствует быстрой реабилитации.

Для углубленного осмотра тех, кто перенес инфекцию, а также для обследования людей с подозрением на заболевание органов дыхания в июле в Самарской поликлинике № 15 запустили амбулаторный центр компьютерной томографии. Этот проект реализовали с использованием механизма государственно-частного партнерства. Современное оборудование позволяет проводить высокоточные исследования. По направлению от лечебных учреждений они бесплатны - средства выделяет Фонд обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба оперштаба СО.

 

Теги: здравоохранение оперштаб СО

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