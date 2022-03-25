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Оперативная рабочая группа будет следить за ситуацией с иностранными лекарствами

25 марта 2022 13:08
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Оперативная рабочая группа будет следить за ситуацией с иностранными лекарствами

Оперативная рабочая группа, созданная во время пандемии, будет следить за ситуацией с иностранными лекарствами из перечня жизненно необходимых и важнейших. Такое распоряжение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

На основе данных этой группы главные внештатные специалисты Минздрава, регионы и сами федеральные ведомства будут проводить оценку ситуации с наличием лекарственных препаратов, медицинских изделий и ценами на них в масштабах страны. По итогам анализа кабмин сможет оперативно принимать решения для предупреждения возможного дефицита лекарств, передает Радио Маяк.

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