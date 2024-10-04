Онищенко назвал возможным завоз инфекции Марбург в РФ

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Российским специалистам необходимо готовиться к возможным завозным случаям лихорадки Марбург, в том числе проводить профилактические мероприятия. Такое мнение выразил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Ранее Роспотребнадзор взял на контроль информацию об осложнении эпидемиологической ситуации, связанной со вспышкой лихорадки Марбург в Руанде. Там подчеркнули, что ведомство обладает собственной тест-системой на вирус Марбург.

"Завоз [инфекции в страну] - вопрос не исключенный, наши деловые, научные, да и просто гражданские поездки за рубеж сегодня проводятся, и вот на это тоже нужно не только на контроль брать, а проводить профилактические мероприятия", - сказал Онищенко.

Он отметил, что для недопущения распространения заболевания в стране необходимо проводить тренинги для врачей, чтобы те при встрече с больными могли верно определить заболевание.