Онищенко назвал возможным завоз инфекции Марбург в РФ

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы назвали своих любимых учителей
Самарцы назвали своих любимых учителей
Молодому чапаевцу пришлось заплатить за хранение дома наркотиков
Молодому чапаевцу пришлось заплатить за хранение дома наркотиков
В Самарской области соревнуются юные шахматисты
В Самарской области соревнуются юные шахматисты
Эксперт дал советы на случай проблем с отоплением
Эксперт дал советы на случай проблем с отоплением
В Самарской области сотрудники полиции и ветераны МВД провели профориентационный «Урок о важном» со старшеклассниками
В Самарской области сотрудники полиции и ветераны МВД провели «Урок о важном» со старшеклассниками
Две новые спортивные площадки открылись в Жигулевске
Две новые спортивные площадки открылись в Жигулевске
Сызранку будут судить за организацию притона и незаконный оборот наркотиков
Сызранку будут судить за организацию притона и незаконный оборот наркотиков
Более 1 тыс. педагогов требуется рынку труда Самарской области
Более 1 тыс. педагогов требуется рынку труда Самарской области
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.03
0.52
EUR 104.87
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лекции Музея Эльдара Рязанова и Музея-галереи «Заварка» пройдут в Самаре ко Дню беременных
Осенний променад по модернизму в Самаре: открытая экскурсия от «От Фабрики-кухни до «Рашпиля»
Рецепты долголетия: накануне Дня пожилого человека активные самарцы повторили с медиками правила здорового образа жизни
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Онищенко назвал возможным завоз инфекции Марбург в РФ

4 октября 2024 09:19
86
Онищенко назвал возможным завоз инфекции Марбург в РФ

 

Российским специалистам необходимо готовиться к возможным завозным случаям лихорадки Марбург, в том числе проводить профилактические мероприятия. Такое мнение выразил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Ранее Роспотребнадзор взял на контроль информацию об осложнении эпидемиологической ситуации, связанной со вспышкой лихорадки Марбург в Руанде. Там подчеркнули, что ведомство обладает собственной тест-системой на вирус Марбург.

"Завоз [инфекции в страну] - вопрос не исключенный, наши деловые, научные, да и просто гражданские поездки за рубеж сегодня проводятся, и вот на это тоже нужно не только на контроль брать, а проводить профилактические мероприятия", - сказал Онищенко.

Он отметил, что для недопущения распространения заболевания в стране необходимо проводить тренинги для врачей, чтобы те при встрече с больными могли верно определить заболевание.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Онищенко назвал возможным завоз инфекции Марбург в РФ
4 октября 2024  09:19
Онищенко назвал возможным завоз инфекции Марбург в РФ
86
Молодой гранат, по словам врача, можно есть прямо с косточками, так как благодаря содержанию клетчатки повышается его пищевая ценность и польза.
3 октября 2024  21:06
Врач-эндокринолог указала на уникальные для здоровья свойства граната
338
В оперблоке имеется вся необходимая аппаратура для проведения хирургических вмешательств, оборудованы комфортные палаты.
3 октября 2024  18:05
В поликлинике микрорайона Волгарь открылся оперблок
500
3 октября 2024  16:10
Ученый назвал характерный симптом  лихорадки Марбург
284
Кроме того, семья может создать безопасную и поддерживающую среду для пожилого человека.
3 октября 2024  15:29
Самарский медицинский психолог: "Семья играет ключевую роль в сбережении когнитивных функций пожилого человека"
506
Глава Минздрава Мурашко: телемедицина сегодня переходит на новый уровень
3 октября 2024  12:12
Глава Минздрава Мурашко: телемедицина сегодня переходит на новый уровень
340
Миру угрожает эпидемия вируса Марбург,
3 октября 2024  09:12
Миру угрожает эпидемия вируса Марбург
362
Здоровое питание и активный образ жизни.
2 октября 2024  16:31
 Самарский врач рассказала о профилактике заболеваний пищеварительной системы в пожилом возрасте
572
Вакцинация не защищает от гриппа на 100 %, но в случае заражения помогает перенести болезнь в лёгкой форме.
2 октября 2024  14:48
Руководитель движения КВН СО Сергей Ларионов вновь привился от гриппа
556
СамГМУ открыл еще два филиала собственной сети цифровой медицины
2 октября 2024  10:50
СамГМУ открыл еще два филиала собственной сети цифровой медицины
478
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
2823
Весь список
В центре внимания
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
3 октября 2024  14:04
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
468
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
2 октября 2024  22:39
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
511
осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
2 октября 2024  11:40
Осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
454
1 октября в Самаре началось поэтапное подключение жилищного фонда к источникам тепловой энергии
2 октября 2024  11:26
С октября в Самаре началось поэтапное подключение жилищного фонда к источникам тепловой энергии
551
Самарцам рассказали о новых схемах, которые используют мошенники
2 октября 2024  10:43
Самарцам рассказали о новых схемах, которые используют мошенники
757
Весь список