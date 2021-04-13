Ольга Гальцова призвала депутатов вернуться к вопросу о новом кардиоцентре в Самаре

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Уполномоченный по защите прав человека считает, что решить эту проблему может строительство нового или ввод в эксплуатацию недостроенного старого здания.

В Самарской губернской думе 13 апреля 2021 года посредством ВКС на заседании комитета по законодательству выступила Уполномоченный по защите прав человека в Самарской области Ольга Гальцова. Она в очередной раз подняла вопрос о кардиоцентре в регионе. Нальцова предложила два решения: либо строительство нового, либо ввод в эксплуатацию “Клиники Сердца”.

По ее словам, этот вопрос стоит особо остро, ведь в области по-прежнему сохраняются высокие показатели по сердечно-сосудистым заболеваниям, пишет СитиТраффик.