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Около 30 тысяч детей получили помощь в новом консультативном центре областной детской больницы

19 ноября 2024 14:38
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Плановую помощь в нем получают около 24 тысяч прикрепленных пациентов Октябрьского района и дети со всего региона по направлениям из своих поликлиник.

Консультативно-диагностический центр Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой возведен в конце 2023 года благодаря национальному проекту "Здравоохранение".

Плановую помощь в нем получают около 24 тысяч прикрепленных пациентов Октябрьского района и дети со всего региона по направлениям из своих поликлиник.

«В нашем центре созданы комфортные условия для пациентов и медицинских работников. На сегодняшний день здесь оказана консультативная помощь уже почти 30 тысячам пациентам Октябрьского района и жителям нашего региона. Здесь проходят комплексные медицинские профилактические осмотры прикрепленное население, а также проводятся диагностические исследования. Кроме того, налажен процесс осмотров детей до года, по вторникам в первую смену их осматривают все специалисты и проводят УЗИ и ЭКГ в одном месте за 1 день», - рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром, врач-пульмонолог Елена Вазнис.

За год работы специалисты центра провели около 22 тысяч исследований, включая УЗИ диагностику и более 17 тысяч детей прошли профилактические осмотры.

«У пациентов выявили заболевания глаз, костно-мышечной системы, эндокринной системы. Всем ребятам оказана необходимая помощь, даны рекомендации. Кроме того, профилактические осмотры помогают обнаружить и исправить факторы риска развития заболеваний. Это особенно важно для детей, так как в раннем возрасте можно предотвратить множество заболеваний, которые могут повлиять на их дальнейшее развитие и качество жизни. Регулярные обследования позволяют не только своевременно диагностировать болезни, но и формировать у детей здоровые привычки, которые будут сопровождать их всю жизнь», - рассказала заведующая поликлиническим отделением Олеся Миненкова.

Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" развитие детской медицинской инфраструктуры в регионе продолжается. В настоящее время идет строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в Октябрьском районе. Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

 

Фото:  скриншот видео

Теги: Медицина Самара

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