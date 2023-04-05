128

Оказывать медицинскую помощь жителям Волжского района помогает 21 новый автомобиль, поставленный в учреждение благодаря национальному проекту «Здравоохранение». На новом транспорте специалисты выезжают к пациентам в составе мобильных бригад, доставляют лекарства, при необходимости транспортируют жителей в медицинские подразделения.



По словам главного врача Волжской центральной районной больницы Сергея Братко, за последние 2 года автопарк учреждения обновлен на 55%.



«Волжский район имеет большую протяжённость. В структуре нашего учреждения — 10 поликлинических отделений, 24 фельдшерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбулатории. Строится новая поликлиника в поселке Смышляевка. Новые автомобили — "Лада-Ларгус" и "Лада-Гранта" — позволяют за день объехать около десятка сёл, в том числе отдаленные, труднодоступные населенные пункты, для доставки мобильных бригад к жителям и транспортировки людей старшего возраста, маломобильных граждан в ближайшее подразделение, где им будет оказана необходимая помощь, — отметил Сергей Николаевич.— Ранее поставлены передвижные медицинские комплексы — маммограф и флюорограф, — а также два мобильных фельдшерско-акушерских пункта. Все это повышает доступность медицинской помощи для жителей».



Врач общей практики Ольга Галанина оказывает помощь порядка 1800 жителям Волжского района в поселках Верхняя Подстепновка, Подстепновка и Преображенка.



«В нашей работе быстрый, комфортный автомобиль просто незаменим. Этой зимой мы получили новую "Ладу-Ларгус", — рассказала Ольга Сергеевна. — Ежедневно выезжаем на вызовы, приезжаем на дом к маломобильным пациентам для сбора анализов, которые затем доставляем в лабораторию. Автомобиль значительно сокращает время оказания пациентам неотложной помощи. Он оснащен всем необходимым, в том числе медицинским оборудованием – носилками и экстренной капельной системой. Это большое подспорье в работе».



Напомним, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи, оснащению медучреждений современным оборудованием и автотранспортом.

Фото: минздрав СО