Областная детская больница им. Ивановой возобновила оказание плановой медицинской помощи

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— В связи с особой эпидситуацией плановая помощь была временно приостановлена за исключением отдельных видов помощи — рассказала главный врач Ольга Галахова. — Так, отделение онкологии, гематологии и химиотерапии работало и работает в штатном режиме с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Вся экстренная и неотложная медицинская помощь также оказывалась в полном объеме. С 1 февраля возобновили все виды помощи детям, это не только плановые госпитализации, но и медицинские осмотры и диспансеризация. С начала текущего года к нам поступило более 700 детей на лечение.

Ежегодно в больнице получают медицинскую помощь более 75 тысяч детей. Сейчас маленькие пациенты уже получают плановую помощь в отделениях гастроэнтерологии, отоларингологии, эндокринологии и других.

Галина Пытолева с ребенком проходит плановое лечение в отделении отоларингологии.

— Очень радует, что возобновили плановую помощь, — рассказывает Галина. — Благодаря нашей поликлинике, которая является филиалом детской больницы, мы оперативно сдали все необходимые анализы и приехали на госпитализацию. Нам успешно провели операцию. Огромное спасибо нашему врачу Анастасии Александровне Шопиной, очень приятный доктор, на все мои вопросы дает развернутые ответы, что очень важно.

Обращаем внимание, что госпитализация в плановом порядке осуществляется по записи через единую диспетчерскую службу по телефону 8(846) 207-30-95 в будние дни с 8.00 до 16.00, передает пресс-служба минздрава СО.