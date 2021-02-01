О состоянии пациентов после ДТП  на трассе М-5

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Состояние 2 пациентов оценивается как средней степени тяжести, остальные пациенты в стабильно тяжёлом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь в медучреждениях Сызрани, Самары и Тольятти.

Кроме того, в круглосуточном режиме осуществляется дистанционное динамическое наблюдение за состоянием пациентов специалистами отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина.

Сегодня в Сызрани продолжит работу мультидисциплинарная бригада врачей из областной больницы в составе реаниматолога, травматолога, хирургов.

Врачи отмечают улучшение состояние ребенка и планируется его перевод из реанимации в отделение.