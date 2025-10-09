Я нашел ошибку
Главные новости:
8 октября состоялось торжественное открытие новых объектов.
В Октябрьске появились два новых спортивных сооружения
Бродячих собак, отловленных с улиц, помещают в приют, обследуют, обрабатывают от паразитов, вакцинируют от бешенства и стерилизуют.
Более 3,3 тысяч бездомных собак отловлено с улиц Самары с начала года
Прорабатывается ряд пилотных инициатив, участвуя в которых, молодые люди, например, смогут получить опыт на предприятиях энергокомпании.
«Т Плюс» и «Российские студенческие отряды» откроют новые карьерные возможности для молодёжи
Как певец он стал известен в 1990-х годах, после исполнения песни "Молодая".
Умер певец Ефрем Амирамов
На место вызова привлекались 13 специалистов и 3 единицы техники.
В Сызрани горел заброшенный дом 
Она посоветовала включить в рацион для повышения когнитивной выносливости даже при высоких нагрузках богатые холином продукты.
Нутрициолог рассказала, как поддержать мозг в тонусе
Такие уроки помогают формировать у молодежи ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности.
МЧС СО: в Самаре прошел урок безопасности для студентов
Самарская область отмечает 30-летие крупнейшего в мире завода по производству линолеума
Самарская область отмечает 30-летие крупнейшего в мире завода по производству линолеума
Нутрициолог рассказала, как поддержать мозг в тонусе

9 октября 2025 17:39
144
Она посоветовала включить в рацион для повышения когнитивной выносливости даже при высоких нагрузках богатые холином продукты.

Нутрициолог Ирина Селиванова рассказала, как поддержать мозг в тонусе. Специалист отметила, что сохранить ясный ум и способность быстро реагировать даже при высоких нагрузках поможет правильное питание, пишут "Известия".

«Именно оно играет ключевую роль в поддержании баланса нейромедиаторов — особых веществ, отвечающих за эффективную работу мозга», — объяснила Селиванова в разговоре с Lenta.Ru.

Она посоветовала включить в рацион для повышения когнитивной выносливости даже при высоких нагрузках богатые холином продукты, например, яйца, печень или индейку. Также важно регулярно употреблять продукты, способствующие выработке гормона мотивации и удовольствия дофамина, такие как говядина и бобовые.

По словам нутрициолога, другими важными продуктами, которые помогают поддержать мозг в тонусе, являются источники омега-3 (жирная рыба и морепродукты), зелень, зеленый чай, орехи, семечки, субпродукты, темный шоколад и ягоды.

