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Новый транспорт помогает оказывать неотложную помощь жителям региона и проводить обследование пациентов на дому

2 июля 2024 12:58
93
Новый транспорт помогает оказывать неотложную помощь жителям региона и проводить обследование пациентов на дому

Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в этом году в 42 медучреждения первичного звена поступили 97 машин для оказания неотложной помощи. В частности, 2 новых автомобиля Lada Granta распределены в Самарскую городскую поликлинику 14.

Эти машины закреплены за созданным в прошлом году отделением помощи на дому. Это одно из самых больших подразделений учреждения. В нем трудятся более 15 специалистов. Они оказывают неотложную помощь и обслуживают вызовы пациентов на дому.

"К нашей поликлинике прикреплено порядка 85 000 пациентов. Это довольно большая территория обслуживания. Новый транспорт очень выручает и самое главное, он весьма востребован. Наши специалисты выезжают на нём для осмотра диспансерных пациентов с хроническими заболеваниями, а также для оказания паллиативной помощи. Планируем постепенно всё обслуживание населения на дому перевести в функции этого нового отделения", - рассказал главный врач поликлиники Игорь Немченко.

Всего за годы реализации нацпроекта в поликлинику поступило 5 автомобилей неотложной помощи. Также на транспорте доставляют биоматериал в лабораторию для проведения анализа.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

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