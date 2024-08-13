Новые автомобили повышают доступность диспансеризации для жителей Камышлинского района

92

Автопарк Камышлинской центральной районной больницы обновлен благодаря национальному проекту «Здравоохранение» – поставлены легковой автомобиль и машина, оснащенная носилками.



Всего с 2021 года в районную больницу поставлены 9 новых машин. С их помощью специалисты поликлиники, офисов врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов выезжают к пациентам на дом для оказания неотложной помощи и проведения диспансеризации, доставляют лекарства и транспортируют биоматериал в лаборатории.



«К нашей больнице прикреплены два отделения врачей общей практики и 11 ФАПов. Обновление автотранспорта улучшило доступность оказания медпомощи населению, увеличило охват диспансерного наблюдения и диспансеризации», – рассказала главный врач Камышлинской больницы Светлана Русинова.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона поставлены 97 новых машин.

Фото: минздрав СО