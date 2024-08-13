Я нашел ошибку
Главные новости:
По тактическому замыслу учений, в результате замыкания электропроводки произошло загорание в учительской на первом этаже школы.
В Сызранской школе прошли пожарно-тактические учения 
Цель таких встреч — максимально подробно рассказать о тех нарушениях правил дорожного движения, которые чаще всего допускают водители, что в конечном счёте приводит к ДТП.
Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти проводят встречи с будущими водителями в городских автошколах
Всего с 2021 года в районную больницу поставлены 9 новых машин.
Новые автомобили повышают доступность диспансеризации для жителей Камышлинского района
Детский стационар расположен на втором этаже главного корпуса больницы. Здесь получают помощь юные пациенты Приволжского района.
В Приволжье обновляется детский стационар
Проливной дождь усложнил подготовку к заездам, однако трек был подготовлен.
"Мега-Лада" обыграла "Башкирию" в рамках командного чемпионата России
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
В Самарскую область стали реже приезжать мигранты
В Самарскую область стали реже приезжать мигранты
Экс-председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшов продлили арест
Экс-председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшов продлили арест
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.95
1.96
EUR 96.69
1.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Членов семей участников СВО приглашают на семейную познавательную кардиопрогулку
«Новое пространство» приглашает самарцев на биеннале уличного искусства
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 16-18 августа
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Новые автомобили повышают доступность диспансеризации для жителей Камышлинского района

13 августа 2024 14:31
92
Всего с 2021 года в районную больницу поставлены 9 новых машин.

Автопарк Камышлинской центральной районной больницы обновлен благодаря национальному проекту «Здравоохранение» – поставлены легковой автомобиль и машина, оснащенная носилками.

Всего с 2021 года в районную больницу поставлены 9 новых машин. С их помощью специалисты поликлиники, офисов врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов выезжают к пациентам на дом для оказания неотложной помощи и проведения диспансеризации, доставляют лекарства и транспортируют биоматериал в лаборатории.

«К нашей больнице прикреплены два отделения врачей общей практики и 11 ФАПов. Обновление автотранспорта улучшило доступность оказания медпомощи населению, увеличило охват диспансерного наблюдения и диспансеризации», – рассказала главный врач Камышлинской больницы Светлана Русинова.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона поставлены 97 новых машин.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В «Палатке здоровья» каждый желающий сможет пройти осмотр и получить консультацию врача-онколога.
12 августа 2024, 15:10
На Некрасовском спуске набережной Самары состоится акция по ранней диагностике новообразований кожи
В «Палатке здоровья» каждый желающий сможет пройти осмотр и получить консультацию врача-онколога. Здравоохранение
522
Оборудование позволяет проводить УЗИ сердца, артерий, вен нижних конечностей, сосудов головы и шеи.
12 августа 2024, 14:46
Специалисты Тольяттинской поликлиники №4 проводят исследования на современном ультразвуковом аппарате
Оборудование позволяет проводить УЗИ сердца, артерий, вен нижних конечностей, сосудов головы и шеи. Здравоохранение
499
Сердце человека примерно размером с кулак. У взрослых оно весит около 250-350 граммов.
11 августа 2024, 19:56
Самарский врач-кардиолог: 10 интересных  фактов о сердечно-сосудистой системе
Сердце человека примерно размером с кулак. У взрослых оно весит около 250-350 граммов. Здравоохранение
595
Здравоохранение
Всего с 2021 года в районную больницу поставлены 9 новых машин.
13 августа 2024  14:31
Новые автомобили повышают доступность диспансеризации для жителей Камышлинского района
92
Детский стационар расположен на втором этаже главного корпуса больницы. Здесь получают помощь юные пациенты Приволжского района.
13 августа 2024  14:25
В Приволжье обновляется детский стационар
107
Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла почти на треть
13 августа 2024  13:29
Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла почти на треть
136
В России c 1 сентября изменится состав автомобильной аптечки
13 августа 2024  12:21
В России c 1 сентября изменится состав автомобильной аптечки
164
В Правительстве региона рассмотрели вопросы организации работы скорой медицинской помощи
13 августа 2024  10:35
В Правительстве региона рассмотрели вопросы организации работы скорой медицинской помощи
200
На разработанном в СамГМУ тренажере ReviMotion проведено уже более 10 тысяч курсов реабилитации
13 августа 2024  09:55
На разработанном в СамГМУ тренажере ReviMotion проведено уже более 10 тысяч курсов реабилитации
217
В России начнут испытывать первую в мире вакцину от аллергии
13 августа 2024  09:46
В России начнут испытывать первую в мире вакцину от аллергии
206
В «Палатке здоровья» каждый желающий сможет пройти осмотр и получить консультацию врача-онколога.
12 августа 2024  15:10
На Некрасовском спуске набережной Самары состоится акция по ранней диагностике новообразований кожи
522
Оборудование позволяет проводить УЗИ сердца, артерий, вен нижних конечностей, сосудов головы и шеи.
12 августа 2024  14:46
Специалисты Тольяттинской поликлиники №4 проводят исследования на современном ультразвуковом аппарате
499
Сердце человека примерно размером с кулак. У взрослых оно весит около 250-350 граммов.
11 августа 2024  19:56
Самарский врач-кардиолог: 10 интересных  фактов о сердечно-сосудистой системе
596
Весь список
В центре внимания
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
13 августа 2024  14:04
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
143
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе
13 августа 2024  12:12
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе
139
Лучшие в ПФО: компании Самарской области вошли в число призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года»
13 августа 2024  12:08
Лучшие в ПФО: компании Самарской области вошли в число призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года»
219
Самарская область принимает участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ»
13 августа 2024  11:42
Самарская область принимает участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ»
175
В Правительстве региона рассмотрели вопросы организации работы скорой медицинской помощи
13 августа 2024  10:35
В Правительстве региона рассмотрели вопросы организации работы скорой медицинской помощи
194
Весь список