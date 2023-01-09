Новые автомобили помогают медикам оперативно оказывать помощь жителям Елховского района

212

Новые автомобили помогают медработникам оперативно оказывать помощь жителям Елховского района. В конце 2022 года автопарк центральной районной больницы пополнили три машины, приобретенные в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



Новые автомобили, поставленные в Елховскую центральную районную больницу — на базе «Лада Ларгус» и «Лада Гранта» — используются для организации работы мобильных медицинских бригад, доставки лекарств, транспортировки пациентов в медицинские подразделения при необходимости.



«Мобильность специалистов амбулаторной службы особенно важна для сельских территорий. Медицинские бригады посещают детей и взрослых на дому, осуществляют диспансерное наблюдение, проводят профилактические осмотры, — отметил главный врач Елховской центральной районной больницы Леонид Винокуров. — С 2020 года автопарк нашего учреждения не только обновлен, но и значительно расширен. Сейчас он насчитывает 9 автомобилей. Медработники выезжают к пациентам в комфортных, надежных машинах».



Один из автомобилей закреплен за педиатрическим отделением Елховской больницы.



«В осенне-зимний период, в период подъема заболеваемости вирусными инфекциями, традиционно возрастает количество вызовов на дом. Приоритет смещается в сторону выездной работы, — рассказала врач-педиатр Наталья Климова. — Новый автомобиль помогает нам в минимальные сроки добираться к пациентам для оказания помощи».



Всего за последние 5 лет в Самарской области приобретено 438 единиц автотранспорта для обеспечения работы первичного звена здравоохранения и 215 автомобилей скорой медицинской помощи.

Фото: минздрав СО