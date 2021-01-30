Новости о состоянии пострадавших на трассе М-5

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О состоянии пострадавших в аварии с автобусом доложил министр здравоохранения СО Армен Бенян:

- На эту минуту в госпитале Сызранской центральной городской больницы находится 10 пострадавших. Из них двое в состоянии средней тяжести, восемь в тяжелом состоянии находятся в отделении реанимации.



Им проведены все необходимые экстренные хирургические вмешательства, в настоящий момент идёт стабилизация состояния, противошоковые мероприятия, интенсивная терапия. Из восьми шесть находятся на ИВЛ.



К сожалению, риск потери пациентов ещё не отпал. Сейчас идёт острый период политравмы, он длится до двух недель и это самый критический период, в который могут развиваться какие-либо ранние осложнения, которые требуют повторных вмешательств, изменения интенсивной терапии, поэтому пока все ранее озвученные риски таковыми остаются.



С пострадавшими и их родственниками работают психологи МЧС. Также с родственниками ведётся разъяснительная работа по порядку осуществления выплат и оформлению документов.