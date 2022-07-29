Новое медоборудование помогает врачам Волжской больницы диагностировать онкозаболевания на ранних стадиях

82

Пациенты Волжской центральной районной больницы проходят обследование на новом медицинском оборудовании — цифровом маммографе высокого класса. Аппарат поступил в учреждение в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.



Специалисты поликлинического отделения больницы в селе Дубовый Умет эффективно применяют в работе возможности нового оборудования. В этом году на аппарате выполнено более 1600 исследований. 174 женщины направлены на дополнительное обследование в областной онкодиспансер, по результатам которого у 5 пациентов выявлены злокачественные новообразования.



«В прошлом году меня беспокоили болевые ощущения в груди, и я обратилась к своему лечащему врачу, — рассказала жительница Волжского района. — Меня направили на маммографию. Там заподозрили злокачественную опухоль, дообследование это подтвердило. К счастью, опухоль обнаружили на ранней стадии. Меня прооперировали, назначили лечение. Сейчас чувствую себя хорошо, прохожу лекарственную терапию, наблюдаюсь у врача. Благодарю докторов за то, что вовремя оказали помощь, сохранили мое здоровье».



Врач-рентгенолог Ирина Колосова отметила, поставка цифрового маммографа позволила увеличить пропускную способность кабинета, открыла новые возможности для высокоточной диагностики новообразований молочной железы.



«Цифровая маммография признана золотым стандартом ранней диагностики рака молочной железы во всем мире, — отметила врач-рентгенолог Волжской центральной больницы Ирина Колосова. — Исследование позволяет выявить патологию на ранней стадии и при необходимости направить пациента на дополнительное обследование. Аппарат обладает высокой разрешающей способностью — это позволяет нам детально изучить тот или иной участок, не упустить важные для постановки диагноза ньюансы. Обследование проводится в минимальные сроки, а значит, большее количество пациентов может получить своевременную помощь».



Специалисты напоминают о важности ежегодной диспансеризации. Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, раннее выявление проявлений болезни, факторов риска развития патологий определяет успех дальнейшего лечения.



В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения новое маммографическое оборудование также поступило в 15 медицинских организаций Самарской области. Всего в 2021 году для учреждений было приобретено 889 единиц медтехники, в том числе 37 единиц «тяжелого» оборудования. Обновление материально-диагностической базы учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, продолжается.

Фото: департамент информационной политики СО