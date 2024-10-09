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Новаторский метод лечения онкологии натуральными клетками-киллерами включен в перечень медицинских услуг Клиник СамГМУ

9 октября 2024 09:58
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Новаторский метод лечения онкологии натуральными клетками-киллерами включен в перечень медицинских услуг Клиник СамГМУ

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России разработана и апробирована уникальная методика лечения онкологических заболеваний с использованием натуральных клеток-киллеров из пуповинной крови (NK-терапия). Теперь эта услуга официально включена в перечень медицинских услуг Клиник СамГМУ и жители любого региона страны смогут ей воспользоваться по назначению врача. Согласно решению врио министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, жителям региона лечение по новой технологии предоставляется бесплатно при наличии соответствующих показаний. Несколько пациентов уже воспользовались новой услугой.

Напомним, что проведенные раннее исследования нового метода иммунотерапии на базе клиники и кафедры госпитальной терапии с курсами гематологии и трансфузиологии СамГМУ совместно с Министерством здравоохранения РФ, Самарским областным медицинским центром «Династия» у пациентов с множественной миеломой показали 80% эффективность и отсутствие побочных реакций, серьезных нежелательных явлений. Также использование инновационной технологии позволяет оптимизировать финансовые затраты на дорогостоящую таргетную терапию. 

Метод включен в международный реестр клинических исследований Национального института здоровья США clinicaltrials.gov. Кроме СамГМУ этой методикой в мире занимаются всего порядка 10 медицинских коллективов.

Множественная миелома (ММ) — это злокачественная опухоль кроветворной и лимфоидной тканей. Заболеваемость составляет приблизительно 1% среди всех злокачественных опухолей и до 10−15% всех опухолей крови. Чаще всего болезнь встречается у людей старше 65 лет, но может возникнуть и у более молодых людей. ММ является прогрессирующим многостадийным заболеванием.

Разработка новой методики борьбы с раком крови проводилась на кафедре госпитальной терапии с курсами гематологии и трансфузиологии СамГМУ под научным руководством проректора по научной работе СамГМУ, д.м.н., профессора Игоря Давыдкина и д.м.н., профессора Ольги Тюминой.

«Несмотря на усовершенствованные стратегии лечения, множественная миелома все еще представляет проблему в терапии: при традиционном лечении у преобладающего большинства больных наблюдаются рецидивы опухоли или развивается резистентность к проводимой терапии. В этой связи было давно очевидно, что необходимы новые пути и стратегии терапии, которые смогут дать шанс на долгосрочную выживаемость без прогрессирования заболевания. К счастью, нам удалось найти решение, которое в подавляющем большинстве случаев показывает по-настоящему значимый результат. И теперь оно доступно любому жителю нашей страны по назначению врача, а также в рамках медицинского туризма на коммерческих условиях», — комментирует Игорь Давыдкин.

Предложенную методику ранее также оценили на объединенном VII Конгрессе гематологов России и IV конгрессе трансфузиологов России с международным участием, в котором приняли участие ведущие российские и зарубежные ученые в области гематологии, трансфузиологии, трансплантации костного мозга, реаниматологии, клинической микробиологии, клинических и фундаментальных исследований, а также информационных инновационных проектов в области межрегионального сотрудничества и взаимодействия и других приоритетных направлений. Там посвященный новому методу терапии доклад врача Клиник СамГМУ Тараса Гриценко был признан победителем и получил соответствующий диплом.

Разработка метода проводится в СамГМУ в рамках программы «Приоритет 2030».

Фото: СамГМУ

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