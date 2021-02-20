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Николай Ренц призвал в период праздников не забывать о сохранении здоровья, своего и близких

20 февраля 2021 19:09
78
"Нам предстоят солнечные дни, поэтому, давайте, вместо тесных домашних компаний будем гулять, отдыхать и веселится вне стен. "

Главный врач горбольницы № 5 Тольятти призвал в период праздников не забывать о сохранении здоровья, своего и близких.

- Впереди три дня выходных. Конечно, в этой ситуации у нас будет соблазн пойти в гости, навестить своих родственников. Это замечательно, но в очередной раз вас призываю: давайте это отложим на потом. Нам предстоят солнечные дни, поэтому, давайте, вместо тесных домашних компаний будем гулять, отдыхать и веселится вне стен. Особенно это относится к пожилым, - посоветовал Николай Ренц.

Подробнее - в видео.

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Комментарии

Здравоохранение
20 февраля 2021  19:09
"Нам предстоят солнечные дни, поэтому, давайте, вместо тесных домашних компаний будем гулять, отдыхать и веселится вне стен. "
Николай Ренц призвал в период праздников не забывать о сохранении здоровья, своего и близких
"Нам предстоят солнечные дни, поэтому, давайте, вместо тесных домашних компаний будем гулять, отдыхать и веселится вне стен. " Здравоохранение
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