Николай Ренц призвал в период праздников не забывать о сохранении здоровья, своего и близких

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Главный врач горбольницы № 5 Тольятти призвал в период праздников не забывать о сохранении здоровья, своего и близких.



- Впереди три дня выходных. Конечно, в этой ситуации у нас будет соблазн пойти в гости, навестить своих родственников. Это замечательно, но в очередной раз вас призываю: давайте это отложим на потом. Нам предстоят солнечные дни, поэтому, давайте, вместо тесных домашних компаний будем гулять, отдыхать и веселится вне стен. Особенно это относится к пожилым, - посоветовал Николай Ренц.



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