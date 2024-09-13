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Невролог рассказала, как влияет на здоровье работа ночью

13 сентября 2024 22:35
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Даже если человек спит положенное количество часов, смещение графика сна и бодрствования может навредить здоровью.

Невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», как влияет на здоровье работа ночью и что можно предпринять, чтобы уменьшить последствия.

Эксперт объяснила, что организм человека функционирует с учетом циркадного ритма — 24-часового цикла активности и отдыха. Этот ритм регулируется гипоталамусом и синхронизируется с внешними сигналами, в том числе световым днем. Работа ночью, особенно сменами, нарушает естественный циркадный ритм, вынуждая организм быть активным в те периоды, когда он должен отдыхать. Это негативно сказывается на многих физиологических процессах, в том числе может развиться хроническое нарушение сна.

«Даже если человек спит положенное количество часов, смещение графика сна и бодрствования может навредить здоровью. Дневной сон, который заменяет ночной, обычно менее глубокий и более прерывистый. Это связано с тем, что дневной свет подавляет выработку мелатонина — гормона, который регулирует сон. В результате человек не высыпается. Однократное острое недосыпание считается неопасным для здоровья, но хронический недостаток сна приводит к снижению концентрации внимания, появлению тревоги и даже снижению активности иммунитета», — уточнила врач.

Еще одно возможное последствие «неудобного» графика — изменение гормонального фона.

«Нарушение циркадного ритма влияет на выработку гормонов, таких как кортизол и мелатонин, что может привести к сбоям в работе эндокринной системы и, как следствие, нарушению обмена веществ. Если организму приходится адаптироваться к постоянно меняющемуся режиму сна и бодрствования, уровень кортизола повышается, что приводит к истощению нервной системы и развитию хронического стресса, тревожности и депрессии. Пытаясь самостоятельно справиться с такими состояниями, некоторые люди прибегают к злоупотреблению алкоголем, перееданию, что еще сильнее усугубляет проблему», — сказала Демьяновская.

По ее словам, люди, работающие ночью, чаще испытывают сложности с концентрацией внимания, памятью. Производительность их труда снижается. Это связано с тем, что мозг не получает достаточного восстановления во время сна. Физическое состояние организма также ухудшается.

«В результате длительной работы в ночные смены нарушается обмен веществ — со временем может развиться ожирение, метаболический синдром, диабет 2-го типа. Это связано с изменениями в гормональном фоне, включая нарушение суточных ритмов выработки инсулина и лептина, что влияет на аппетит и усвоение глюкозы. Возрастает и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Работа ночью и сопутствующий ей хронический стресс повышают вероятность гипертонии, ишемической болезни сердца, инсульта. Ослабевает иммунная защита: человек становится уязвимым к инфекциям и заболеваниям, включая онкологические», — предупредила врач.

Если избежать ночной работы невозможно, важно внимательно относиться к потребностям организма, подчеркнула невролог. Чтобы сон способствовал восстановлению ресурсов, необходимо позаботиться о том, чтобы в спальне было темно, тихо и прохладно. При этом за несколько часов до сна следует отказаться от кофеина и алкогольных напитков, сказала Демьяновская.

Кроме того, по словам врача, важно не забывать о регулярных физических нагрузках и рациональном питании. Диета должна включать достаточное количество белков, сложных углеводов, фруктов и овощей. От консервов и фастфуда лучше отказаться.

Демьяновская подчеркнула, что не стоит забывать и о регулярных медицинских осмотрах: время от времени самостоятельно измерять артериальное давление, минимум раз в год посещать терапевта и сдавать анализы крови. 

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина

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