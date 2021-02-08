Невролог назвала способ борьбы с состоянием хронической усталости

144

Врач высшей категории, невролог ГКБ № 17 Москвы Инесса Колчу в беседе с корреспондентом сайта aif.ru рассказала, как бороться с состоянием хронической усталости.

По словам специалиста, принимать медикаменты для лечения синдрома хронической усталости можно только после назначения врача. Вернуться к здоровому состоянию можно и при помощи других методов, так называемых общеукрепляющих мероприятий. Например, по возможности следует избегать переутомления и уходить от стрессовых ситуаций.

Помимо этого для коррекции состояния нужно оставлять достаточное время для отдыха после работы, а также не забывать про выходные. Во время работы лучше всего делать небольшие перерывы каждые 1–1,5 часа. Если человек занимается умственной или сидячей работой, в перерыве будет полезно делать физические упражнения. Особенно необходимы паузы и переключение внимания при монотонной работе, подчеркнула врач.

Восстановить силы хорошо помогают выезды на природу, а также путешествия во время отпуска, пишет РИАМО. Положительный эффект оказывают и занятия спортом. Бодрость будут приносить те виды спорта, которые интересны человеку.

Для того чтобы побороть синдром хронической усталости, также следует скорректировать рацион, есть больше свежих овощей и фруктов. Не стоит недооценивать и здоровый сон: для взрослого человека необходимо не менее восьми часов в сутки, ложиться спать рекомендуется до 23:00.

Врач отметила, что человеку, страдающему от хронической усталости, рекомендовано как можно больше положительных эмоций. Источник таких эмоций у каждого свой: это могут быть домашние животные, дети, посещение театров, вечер в обществе друзей, любимая книга. Помочь могут и витамины, но для того, чтобы правильно их подобрать, необходима консультация с врачом, пишут "Известия".

Фото: Pixabay.com