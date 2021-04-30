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Нейрохирурги больницы Пирогова провели  уникальную операцию  многоуровневого протезирования позвоночника
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Нейрохирурги больницы Пирогова провели  уникальную операцию  многоуровневого протезирования позвоночника

30 апреля 2021 15:45
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В стране ежегодно их выполняют всего около 30.

В год в нейрохирургическом отделении Самарской городской клинической больницы Пирогова  врачи  проводят  около 20 уникальных операций по установке динамических конструкций при многоуровневом поражении позвоночника. В стране ежегодно их выполняют всего около 30.

Многоуровневое поражение позвоночника - очень распространенное заболевание. Выполняемые операции в нейрохирургическом отделении больницы имени Пирогова позволяют эффективно решить проблему дегенеративного повреждения 4, 5 и даже шести уровней. Как рассказывают специалисты, человек после такой операции может полноценно жить без боли и ограничения движений.  

«В настоящее время достаточно остро стоит проблема лечения многоуровневых поражений позвоночника, особенно в поясничном отделе. Если взять один или два уровня поражений, то для них разработаны достаточно хорошие операции, которые реально помогают пациентам. А три и больше уровней – это уже достаточно сложная проблема со всех точек зрения, - поясняет заведующий нейрохирургическим отделением №5 Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова Сергей Сергеев. - Каждый уровень – это межпозвонковый диск. На этом уровне могут быть и межпозвонковая грыжа диска, и стеноз позвоночного канала, что приводит к сужению межпозвоночного канала и неврологическим изменениям, в частности, болям и нарушению движения в ногах». 

Чаще всего с многоуровневым (5-6 уровней) поражением позвоночника в отделение обращаются люди старше 60 лет. Недавно поступила пациентка 65 лет с поражением пяти уровней, то есть с достаточно протяженным поражением. Она не могла долго ходить, стоять, были сильные боли не только в спине, но и в коленях, ногах. Ей сделали операцию  - декомпрессию позвоночного канала с освобождением нервных корешков и с установкой динамической конструкции, которая в будущем поможет в активной жизни. 

Пациентка Людмила Александровна рассказала, что в 1997 году сильно упала, разбила позвоночник, тогда и начались проблемы – были сильные боли, ей сделали 3 операции, но эффект был временным. «А когда сделали четвертую операцию в Пироговке, боли исчезли, на второй день уже разрешили вставать. Теперь я надеюсь восстановиться и выйти на работу. Очень бы хотела выехать на дачу, на природу», - рассказала Людмила Александровна.

«У нас есть опыт применения установки 6-уровневой конструкции, которые можно назвать уникальными, - добавляет Сергей Сергеев. - Мы выступали с нашим опытом на международном симпозиуме и поразили даже западных специалистов. А 5-уровневые конструкции уже освоили и делаем достаточно часто. Главное – это помогает пациентам. После таких операций больные, как правило, встают на следующий день, а через 3-4 дня уже выписываются домой. Конечно, требуется период восстановления, он занимает полтора-два месяца. Динамические конструкции последнего поколения стабилизируют позвоночник. А с другой стороны, конструкция позволяет сохранять всю естественную биомеханику позвоночника, то есть дает возможность двигаться, ходить, вставать, выполнять все движения обычного человека». 

Такие операции в больнице проводят в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи. Развитие медицины, в том числе применение уникальных методик для оказания качественной медпомощи  – часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.  

В регионе развивается и медицинский туризм. За помощью к самарским врачам обращаются пациенты из-за границы. Так, незадолго до пандемии на операцию к доктору Сергееву приезжал чемпион Японии по бодибилдингу. Спортсмен приехал в Самару с 3-х уровневым поражением позвоночника. После успешно проведенной операции на третий день улетел в Токио.

 

 

Теги: Нейрохирурги операция позвоночник

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