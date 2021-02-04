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Нейрохирурги больницы им.Пирогова с начала года сделали более 100 операций с применением современных технологий

4 февраля 2021 15:13
73
Одну из высокотехнологичных операций сделали в отделении пациентке с переломом позвоночника, после которой она в тот же день встала на ноги.

В нейрохирургическом отделении Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова в этом году сделали уже более 100  операций с применением современных технологий. Самые распространённые - удаление грыж межпозвонковых дисков (микродискэктомия), среди редких - динамическая протяженная (с использованием 8 винтов) транспедикулярная стабилизация позвоночника и установка искусственных шейных дисков.

Одну из высокотехнологичных операций сделали в отделении пациентке с переломом позвоночника, после которой она в тот же день встала на ноги.

Женщина получила серьезную травму позвоночника, попав в дорожно-транспортное происшествие. Оперативно после аварии на скорой   пациентку доставили в нейрохирургическое отделение №5 Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова. Врачи уже были готовы к экстренной операции.

Заведующий нейрохирургическим отделением №5 Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова Сергей Сергеев рассказал, что пациентка поступила в отделение в тяжелом состоянии: перелом шейного отдела позвоночника со смещением, сдавление спинного мозга, начали отказывать руки и ноги.  «Если бы это было пять лет назад, неизвестно, чем бы эта авария закончилась, - отметил Сергей Михайлович, - поскольку травмы тяжелые, возможно, что отказали бы руки и ноги, и женщина осталась бы инвалидом».

Самарские хирурги успешно осваивают самые передовые медицинские технологии.  Современные спинальные технологии позволяют в короткий срок устранить грубые повреждения позвоночника и исключить серьезные неврологические нарушения. Так, экстренная операция, проведенная в отделении, полностью устранила вывих шейных позвонков, была восстановлена ось позвоночника и надежно зафиксирован перелом, что подтверждено контрольной компьютерной томографией.

«Пациентке была выполнена высокотехнологичная операция, так как использовались импланты, специальные титановые пластины, - отметил Сергей Сергеев. – Но подобные операции у нас, можно сказать, на потоке, когда очень сложные импланты восстанавливают функцию позвоночника и спинного мозга.  Мы имеем возможность оказывать такую помощь жителям региона благодаря поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова и Правительства области, так как мы применяем на практике современные импланты, которые для нас закупает областной бюджет». Стратегия лидерства главы региона, в том числе в развитии системы здравоохранения, создании условий для оказания своевременной медпомощи пациентам. 

Практически сразу после операции женщина смогла встать на ноги, а затем отправилась домой, пробыв в больнице всего 5 дней. Сегодня пациентка искренне благодарит врачей за то, что подарили ей возможность жить полной жизнью, передает пресс-служба облправительства.

 

Фото:   соцсети

 

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Комментарии

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4 февраля 2021  15:13
Одну из высокотехнологичных операций сделали в отделении пациентке с переломом позвоночника, после которой она в тот же день встала на ноги.
Нейрохирурги больницы им.Пирогова с начала года сделали более 100 операций с применением современных технологий
Одну из высокотехнологичных операций сделали в отделении пациентке с переломом позвоночника, после которой она в тот же день встала на ноги. Здравоохранение
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