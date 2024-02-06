Названы заболевания, при которых полезен отвар из шиповника

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Отвар из плодов шиповника – народное средство, многим известное своими лечебными свойствами. Кто-то употребляет его от простуды, кто-то для восстановления мужской силы, а кто-то для укрепления иммунитета. При каких заболеваниях его можно применять? В каком количестве его можно употреблять? И в каких случаях шиповник противопоказан? Об этом, и много другом, рассказала Ирина Голотина, врач-терапевт «ИНВИТРО».

Чем полезен шиповник?

Зачастую плоды шиповника используют как заварку для приготовления напитка. Настой из плодов шиповника содержит большое количество витаминов – в первую очередь, аскорбиновую киоту, а также витамин Р, каротиноиды, флавоноиды, органические кислоты, пектиновые вещества. Также настой шиповника содержит и другие биологически активные вещества, которые оказывают общеукрепляющее действие, увеличивают сопротивляемость организма к инфекциям, принимают участие в углеводном и минеральном обмене, обладают противовоспалительными свойствами, кровоостанавливающим эффектом, мочегонным и желчегонным действием. Кроме того, они усиливают процесс регенерации (восстановление) тканей, уменьшают проницаемость и хрупкость сосудов.

В народной медицине шиповник часто применяют при артрите, заболеваниях печени и желчевыводящих путей, атеросклерозе, ожирении, болезнях почек, при астенических состояниях и в период выздоровления после заболеваний.

Для кого он особенно полезен, при каких состояниях?

Для кого он особенно полезен, при каких состояниях? Отвар из шиповника может оказаться полезным при признаках простуды при проблемах с пищеварением, при нарушении обмена веществ, а также и при периодических болях у женщин.

Помимо этого, в народной медицине распространено мнение о том, что шиповник полезен для восстановления мужской силы. Но ни одно исследование подтвердить это не смогло.

Как правильно приготовить шиповник?

Для приготовления настоя используют 10 г (1 ст. л.) ягод шиповника. Чтобы заварить ягоды шиповника, их нужно промыть, а затем высыпать в кастрюлю, залить 200 мл (1 стаканом) горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и нагреть на водяной бане 15 минут. Далее раствор охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, отжимают оставшееся сырье. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Приготовленный настой хранят в прохладном месте не более 2 суток.

Как часто и в каких количествах его можно употреблять?

Приготовленный теплый настой рекомендуется принимать после еды. Взрослые принимают по 50-100 мл 2-3 раза в день, дети 5-7 лет 10-15 мл 2 раза в день, дети 8-14 лет по 20 мл 2 раза в день.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом текущего состояния здоровья, достигнутого эффекта и переносимости. В связи с высокой концентрацией в плодах шиповника аскорбиновой кислоты (витамина С), не рекомендуется принимать настой шиповника одновременно с другими лекарствами, в состав которых входит этот витамин.

Кому лучше отказаться от употребления шиповника?

Настой шиповника не рекомендуется употреблять, детям до 5 лет, при повышенной чувствительности к шиповнику. При беременности и грудном вскармливает перед приемом необходимо проконсультироваться с врачом. Также настой шиповника противопоказан при желчнокаменной болезни, повышенной свертываемость крови, тромбофлебите, склонности к тромбозу, недостаточности кровообращении, сахарном диабете, тяжелых патологиях почек, эндокардите.