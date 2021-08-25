Названы симптомы надвигающегося инфаркта

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Неприятные ощущения в груди, которые обычно пациенты предпочитают перетерпеть, могут быть признаками надвигающегося инфаркта. Об этом 24 августа рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.

Медик отметила, что у более половины людей, госпитализированных с инфарктом, были такие признаки недуга, на которые они не обратили внимание, пишут "Известия".

«Даже сами пациенты поправляют меня, как врача, и говорят, что у них ничего не болит. Мне давит, жмет, у меня жар в груди, говорят они. Это странное ощущение не воспринимается как боль», — рассказала Кореневич.

Как добавила врач, симптомами инфаркта также являются жжение в руках и нарушения работы легких — его в настоящее время пациенты часто списывают на коронавирус, что может быть ошибочным. Если человек заметил у себя какой-либо из перечисленных симптомов, то стоит обратиться к врачу, посоветовала кардиолог.

Ранее, 10 августа, невролог Павел Хорошев перечислил главные признаки сердечного приступа. По его словам, первым сигналом того, что у человека случился приступ, является болезненное ощущение в груди, которое напоминает давление плиты.

Невролог отметил, что важным признаком поражения сердца также является нарушение сердечного ритма. Проявляться оно может по-разному — в виде ощущения кувыркания сердца, фибрилляции, когда частота может увеличиваться до 300 ударов в минуту. Третьим признаком может быть ощущение боли в спине примерно под левой лопаткой. Хорошев отметил, что возникает она не всегда, а в 40% случаев.