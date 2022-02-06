Названы самые вредные алкогольные напитки

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Употребление алкогольных напитков вредит организму, однако некоторые из них оказывают наиболее негативное влияние на здоровье. Об этом в воскресенье, 6 февраля, рассказал врач-терапевт и кардиолог «СМ-Клиники» Рустем Османов.

«Что касается самых вредных алкогольных напитков с точки зрения влияния на организм, то, коньяк, к примеру, считается одним из самых высококалорийных из них», — рассказал он агентству «Прайм».

Так, при регулярном употреблении коньяк может вызвать нарушение углеводного и жирового обменов, а при превышении дозировки 80 мл оказывать сосудосуживающий эффект.

По словам врача, пиво при частом употреблении оказывает нагрузку на почки, а также негативно влияет на слизистую желудка и поджелудочной железы. При длительном употреблении этого напитка могут возникнуть заболевания эндокринной системы, нарушения репродуктивной функции, а также гормональные расстройства, пояснил Османов.

Врач рассказал, что частное употребление алкогольных коктейлей может привести к метаболическим расстройствам из-за содержания большого количества сахара.

Употребление большого количества водки приводит к интоксикации организма, отравлению, нарушению функции сердца, печени, почек и т. д., пояснил эксперт. А частое употребление шампанского ведет к нарушениям функции печени и поджелудочной железы, добавил медик.

По его словам, самыми безвредными алкогольными напитками считаются вина, пишут "Известия".

«В умеренных количествах вино разжижает кровь, расширяет сосуды, в средиземноморской диете его рекомендуют для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснил Османов.