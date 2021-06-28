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Названы самые опасные для мозга продукты

28 июня 2021 11:56
169
Названы самые опасные для мозга продукты

Британская арабоязычная газета Rai Al Youm назвала самые опасные продукты для головного мозга.

Как отмечается, существует связь между болезнью Альцгеймера и рационом питания пациентов. Поэтому для снижения риска развития этого заболевания следует исключить определенные продукты.

В частности, рекомендуется отказаться от ежедневного потребления выпечки, сладостей и газированных напитков, так как утверждается, что они способны вызвать воспаление в головном мозге и повреждение нервных клеток.

Также авторы призывают с осторожностью подходить и к употреблению острой пищи и специй из-за содержащегося в них капсаицине, который снижает умственные способности и негативно влияет на память.

Как пишет газета, жареная пища и фаст-фуд входят в число продуктов, представляющих опасность для головного мозга из-за высокого содержания трансжиров, вызывающих снижение активности головного мозга.

Кроме того, утверждается, что консерванты, соль и насыщенные жирные кислоты, в большом количестве содержащиеся в колбасах, мясных продуктах и сыре, чрезвычайно опасны для головного мозга. Как уточняет издание, они вызывают воспаление в головном мозге и повреждают кровеносные сосуды, сообщает РИА Новости.

Теги: здоровое питание мозг

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