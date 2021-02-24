Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса

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Как сообщает оперштаб, на 24 февраля в регионе подтверждено 280 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 71 в г. Самара

- 74 в г. Тольятти

- 20 в г. Сызрань

- 13 в г.Новокуйбышевск

- 13 в Кинель-Черкасском районе

- 12 в Красноярском районе

- 9 в г. Чапаевск

- 9 в Кинельском районе

- 6 в г. Кинель

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 6 в Приволжском районе

- 5 в г. Отрадный

- 5 в Пестравском районе

- 4 в Волжском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в Сызранском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Похвистневском районе



249 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 47 411 случаев коронавируса.



Скончались 905 человек (нарастающим итогом).

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,34, по стране - 57,83.

Коэффициент летальности в области - 1,91, в стране – 2,01.