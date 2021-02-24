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Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса

24 февраля 2021 13:12
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Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса

Как сообщает оперштаб, на 24 февраля в регионе подтверждено 280 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 71 в г. Самара
- 74 в г. Тольятти
- 20 в г. Сызрань
- 13 в г.Новокуйбышевск
- 13 в Кинель-Черкасском районе
- 12 в Красноярском районе
- 9 в г. Чапаевск
- 9 в Кинельском районе
- 6 в г. Кинель
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 6 в Приволжском районе
- 5 в г. Отрадный
- 5 в Пестравском районе
- 4 в Волжском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в Сызранском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Похвистневском районе

249 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 47 411 случаев коронавируса.

Скончались 905 человек (нарастающим итогом).
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,34, по стране - 57,83.
Коэффициент летальности в области - 1,91, в стране – 2,01.

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Комментарии

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