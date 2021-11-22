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Названы четыре ошибки при лечении простуды
Названы четыре ошибки при лечении простуды
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Названы четыре ошибки при лечении простуды

22 ноября 2021 13:57
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Названы четыре ошибки при лечении простуды

Немецкие врачи назвали четыре распространенные ошибки, которые люди допускают при лечении простуды. Об этом сообщается в журнале Focus.

Прежде всего, специалисты не рекомендуют пользоваться назальными спреями, потому что при долгом применении они могут повредить слизистые оболочки носа и вызвать привыкание. Врачи рекомендуют использовать спреи не более недели и призывают помнить о необходимости вывести спрей из носа перед следующим применением. Кроме того, флакон следует протереть, чтобы не занести бактерии в слизистую носа, отмечает «Ридус».

Второй распространенной ошибкой врачи назвали быстрое понижение температуры при помощи препаратов. Как утверждают медики, «жар помогает иммунной системе лучше справляться с болезнетворными микроорганизмами. Более высокие температуры ускоряют необходимые защитные реакции».

В этой связи специалисты призывают не сбивать температуры ниже 38 градусов у детей и ниже 38,5 градуса у взрослых. Также, по словам специалистов, следует долечиться и не возвращаться к спортивным нагрузкам до полного выздоровления, несмотря на то, что жаропонижающее дарит ощущение облегчения, вызывающее желание заняться делами, пишет «Федеральное агентство новостей».

Четвертой ошибкой является посещение сауны, которая на самом деле не смягчает симптомы простуды, как думают многие, а лишь сбивает с толку терморегуляцию организма. Врачи подчеркивают, что посещать сауну следует для профилактики простуды, а не для ее лечения.

В сентябре врач-терапевт Надежда Чернышова назвала симптомы простуды, при которых необходима консультация специалиста и опасно самолечение. По словам Чернышовой, поводом для беспокойства может стать слабость, в случае если она наблюдается на протяжении недели, а также температура выше 38,5 градуса и одышка. Тогда необходимо пройти осмотр врача, пишут "Известия".

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