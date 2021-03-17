Названы 13 ошибок людей, которые мечтают похудеть

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Психотерапевт НМИЦ имени Бехтерева Татьяна Караваева назвала 13 ошибок людей, которые мечтают похудеть. Интервью опубликовано на сайте о здоровье «Доктор Питер».

«Если женщина хочет похудеть, чтобы лучше себя чувствовать и хорошо выглядеть, – можно действовать. А вот если она со снижением веса связывает успех в личной жизни, могут возникнуть проблемы», – заявила Караваева.

По словам Татьяны Караваевой, если женщина худеет, но отношений у нее все равно нет, то наступает разочарование. Из-за этого она начинает есть без ограничений и толстеть. Врач посоветовала до диеты наладить режим «сна-бодрствования». Человек не сможет похудеть, если у него поверхностный и рваный сон.

Психотерапевт рекомендует ставить реальные цели во время похудения: за 2 месяца похудеть на 5 кг, а не на 25. Кроме того, она не советует садиться людям на жесткую диету, так как можно быстро сорваться.

Придерживаться правила «не есть после шести», по словам психотерапевта, не стоит. Легкий перекус лучше устраивать за 2-3 часа до сна. Также специалист советует заранее искать рецепты полезных блюд, чтобы получать удовольствие от еды.

Худеющим стоит принимать пищу медленно и вставать из-за стола слегка голодным. Также надо отказаться от гаджетов во время приема пищи и есть из маленьких тарелок. Кроме того, дома лучше не хранить вредную еду, потому что сдержать себя будет очень сложно.

Худеющим стоит разобраться с причинами срывов и не заедать обиды. Караваева посоветовала не принимать алкоголь, так как в нем много калорий. Не надо также постоянно взвешиваться и думать, что еда – единственное удовольствие, пишет ФедералПресс.

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