Названа самая опасная поза для сна

129

Сон на животе считается самым вредным и опасным для здоровья, так как является нефизиологичным и провоцирует ряд осложнений, тогда как на боку спать полезнее, рассказала в субботу, 12 февраля, невролог-сомнолог Елена Царева.

«Позвоночник находится не в физиологичном положении: одни мышцы слишком растягиваются, а другие приходят в гипертонус, это может приводить к болям в шее и голове с утра. Кроме того, исследования показали, что вывод вредных продуктов обмена, которые накапливаются за день и выводятся в течение ночи, прекращается в положении на животе. Если эти продукты обмена накапливаются, например, белок амилоид, в долгосрочной перспективе это может способствовать развитию демиелинизирующих заболеваний, например, болезни Альцгеймера», — объяснила она последствия сна на животе в беседе с радио Sputnik.

По словам Царевой, сон на спине вреден для людей с западением языка: может произойти остановка дыхания во сне, что вызывает храп. Чтобы выспаться в самой полезной и физиологичной позе, нужно лечь на бок.

«В этой позе быстрее всего происходит вывод продуктов обмена. В принципе спать можно и на левом, и на правом боку, грудная клетка одинаково защищает с обеих сторон. Единственное ограничение для левого бока будет у людей с проблемами в работе сердца, например, сердечно-легочная недостаточностью. В этом случае им будет тяжело, поскольку давление будет больше на эту область», — сказала специалист.

В ноябре прошлого года Царева рассказала подробнее о полезной позе на боку. Она привела в пример другой взгляд на то, в каком положении должен спать человек, когда выбор диктуют проблемы со здоровьем, пишут "Известия".

Фото: pixabay.com.