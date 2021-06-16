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Названа категория людей с противопоказаниями к загару

16 июня 2021 09:49
138
Названа категория людей с противопоказаниями к загару

Люди, которые использовали пилинги или косметику с кислотами в ее составе, а также страдающие аутоимунным заболеванием, располагают противопоказаниями к загару. Об этом в среду, 16 июня, рассказала косметолог, тренер по омоложению Анна Кугук.

По словам специалиста, после пилинговых процедур рекомендуется воздержаться от загара на две недели, так как в противном случае может появиться нежелательная пигментация. По ее словам, использование косметики с содержанием кислот рекомендуется оставить на осенне-зимний период или пользоваться ей по ночам.

«В первую очередь, загорать не рекомендуется две недели после практически любых пилингов, которые уменьшают слой эпидермиса. Последствием будет нежелательная пигментация. Также если в составе косметики есть кислоты, рекомендуется эту косметику оставить на осенне-зимний период либо использовать только на ночь. Еще одно противопоказание — это розацеа: аутоиммунное заболевание, которое выражается как покраснение кожных покровов», — поделилась косметолог в своем интервью радио Sputnik.

В качестве главных помощников в защите от солнца Кугук назвала солнечный крем с фактором защиты от солнца — SPF, солнцезащитные очки и головные уборы. Специалист добавила, что солнцезащитный крем рекомендуется наносить тогда, когда индекс (UV) превышает четыре единицы, что можно отследить в приложениях с прогнозами погоды.

Также, по словам Кугук, лучше всего приобретать крем с физическими, а не химическими фильтрами, что позволит уберечь гормональную систему и органы детоксикации.

Косметолог также указала о рекомендованном для загара времени — до 10 утра или после 17 часов вечера. В остальные часы следует избегать солнечных лучей.

Накануне, 15 июня, врач-дерматолог Натэла Гришина рассказала о том, что использование духов в жару может обернуться развитием особого вида дерматита, который вызывает пигментные пятна на коже, пишут "Известия".

Теги: загар здоровье косметолог

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