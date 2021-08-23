Назван главный признак сахарного диабета

Я нашел ошибку
Главные новости:
Оркестр бригады специального назначения сыграл для ветерана попурри из знакомых военных мелодий на духовых и ударных инструментах.
Военные ЦВО провели в Тольятти мини-концерт у дома 99-летнего участника Курской битвы
На месте повреждения водовода аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Сотрудники "РКС-Самара"восстановили водоснабжение центральной части города по временной схеме  
Для участия в соревнованиях заявились более 200 спортсменов из 26 регионов России. Соревноваться юноши будут в 12 весовых категориях от 42 до 120 кг. 
В «МТЛ Арена» проходит Второй всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Новая высота»
Среди них: швейные изделия, постельные принадлежности, шахматы, нарды, столы и стулья из дерева, кованые изделия. 
В УФСИН СО работает выставочный павильон по продаже товаров, производимых в исправительных учреждениях
В Самаре с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. 
В Самаре количество рейдов по соблюдению масочного режима увеличено до 80 в неделю
Жертвой хищника ранее стал рабочий лесозаготовки. Мужчина погиб.
В Хабаровском крае застрелили амурского тигра, нападавшего на людей
О ситуации в Борском районе Дмитрий Азаров рассказал на встрече Александра Карелина с партийным активом и членами регштаба общественной поддержки.
Дмитрий Азаров: без поддержки невозможно рассчитывать ни на результат, ни на свершения
Турнир 3х3 BasketNights – уникальный проект, который дал возможность поклонникам баскетбола заниматься любимым видом спорта в вечернее время, после работы или учебы, проводя время активно и с пользой для здоровья.
В Самаре прошел суперфинал Лиги губернатора BasketNights 3х3 
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.07
-0.29
EUR 86.78
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В ЦРК «Художественный» пройдет фотовыставка «Браво, артист!», посвященная 100-летнему юбилею Юрия Никулина
Музей Эльдара Рязанова приглашает отметить День Российского кино
Поздравление Игоря Комарова с 800-летием Нижнего Новгорода
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Назван главный признак сахарного диабета

23 августа 2021 11:47
239
Назван главный признак сахарного диабета

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что признаком метаболического синдрома, который чаще всего приводит к сахарному диабету, является ожирение в области талии.

«Ожирение в области талии — признак, указывающий на то, что ожирение затронуло и внутренние органы. Это один из признаков метаболического синдрома. А метаболический синдром опасен тем, что очень часто приводит к сахарному диабету», — отметила специалист в разговоре с «Москвой 24» в понедельник, 23 августа.

Чернышова уточнила, что человек при помощи сантиметровой ленты может самостоятельно проверить, находится ли он в группе риска. Так, если объем талии у женщины превышает 80 см, а у мужчины — 100 см, то необходимо обратиться за консультацией к терапевту.

При этом следует оценить состояние печени, поджелудочной железы и выяснить, правильно ли функционирует обмен глюкозы.

«Если это выяснить на стадии преддиабета, то с заболеванием можно и не столкнуться. У человека есть какое-то время — от нескольких месяцев до нескольких лет, когда он, изменив свой образ жизни, внеся коррективы в питание, возможно, получив какие-то лекарства, может избежать сахарного диабета. За это стоит бороться», — заключила врач.

Ранее, 18 августа, диетолог из Индии Ручика Батра посоветовала выпивать как минимум 3–4 л воды в сутки. Это, по ее словам, поможет быстрее вывести из организма накопившиеся токсины. Специалист рассказала, что данная рекомендация является одним из советов тем, кто хочет как можно быстрее сбросить вес с помощью диеты, пишут "Известия".

Фото: pixabay.com

 

Теги: диабет диетолог здравоохранение

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Диетолог назвала продукт для крепкого и здорового сна
05 августа 2021, 13:23
Диетолог назвала продукт для крепкого и здорового сна
Если включить в свой рацион грецкие орехи, то это сделает сон крепче и поможет лучше высыпаться. Общество
660
В России создадут умный браслет для диабетиков
10 мая 2021, 11:29
В России создадут умный браслет для диабетиков
Показатели будут передаваться на смартфон, который через облачный телемедицинский сервис сможет отправлять статистические данные врачу. Здравоохранение
1719
Диетологи дали совет, как нормализовать питание после майских праздников
07 мая 2021, 10:41
Диетологи дали совет, как нормализовать питание после майских праздников
На щадящем питании лучше провести примерно два дня, а потом постепенно возвращаться к привычному рациону. Здравоохранение
974
Здравоохранение
За сутки скончались 22 человека.
23 августа 2021  14:11
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
163
Назван главный признак сахарного диабета
23 августа 2021  11:47
Назван главный признак сахарного диабета
239
Работы здесь начались в мае текущего года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Сдать объект планируют до конца текущего года.
22 августа 2021  16:49
В Борском районе до конца этого года планируют закончить капремонт взрослой поликлиники
721
В Самаре выявлен 181 заболевший.
22 августа 2021  14:22
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
836
Скончались за сутки 23 человека.
21 августа 2021  13:59
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1277
Медработники обращают внимание, что между прививками против новой коронавирусной инфекции и против гриппа должно пройти не менее 1 месяца.
20 августа 2021  16:26
С началом осени в регионе стартует прививочная кампания против гриппа
1196
197 человек заболели в Самаре.
20 августа 2021  16:09
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1169
В выходные дни работают прививочные кабинеты в поликлиниках и мобильные пункты возле ТЦ.
20 августа 2021  15:26
Жителей региона приглашают в выходные дни сделать прививку от COVID-19
878
Работа отделения организована по принципу выездной службы стационара на дому.
20 августа 2021  13:09
Паллиативная служба областного онкодиспансера получила 3 новых автомобиля «Шевроле-Нива»
899
В Самаре заболели 152 человека.
19 августа 2021  17:41
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1045
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
572
Весь список
В центре внимания
В Самарской области проводится проверка в связи с возникновением пожара в Борском районе
23 августа 2021  13:51
В Самарской области проводится проверка в связи с возникновением пожара в Борском районе
176
169 пунктов вакцинации Самарской области можно найти на карте 2ГИС
23 августа 2021  13:00
169 пунктов вакцинации Самарской области можно найти на карте 2ГИС
187
Дмитрий Азаров и Герой РФ Александр Карелин возложили цветы к Вечному огню в годовщину победы советских войск в Курской битве
23 августа 2021  12:45
Дмитрий Азаров и Герой РФ Александр Карелин возложили цветы к Вечному огню в годовщину победы советских войск в Курской битве
324
В Самаре рабочие повредили крупный водовод
23 августа 2021  10:12
В Самаре рабочие повредили крупный водовод
660
Дмитрий Азаров сегодня встретится с пострадавшими от пожара жителями Борского района
23 августа 2021  09:38
Дмитрий Азаров сегодня встретится с пострадавшими от пожара жителями Борского района
305
Весь список