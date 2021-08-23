Назван главный признак сахарного диабета

Чернышова уточнила, что человек при помощи сантиметровой ленты может самостоятельно проверить, находится ли он в группе риска. Так, если объем талии у женщины превышает 80 см, а у мужчины — 100 см, то необходимо обратиться за консультацией к терапевту.
При этом следует оценить состояние печени, поджелудочной железы и выяснить, правильно ли функционирует обмен глюкозы.
«Если это выяснить на стадии преддиабета, то с заболеванием можно и не столкнуться. У человека есть какое-то время — от нескольких месяцев до нескольких лет, когда он, изменив свой образ жизни, внеся коррективы в питание, возможно, получив какие-то лекарства, может избежать сахарного диабета. За это стоит бороться», — заключила врач.
Ранее, 18 августа, диетолог из Индии Ручика Батра посоветовала выпивать как минимум 3–4 л воды в сутки. Это, по ее словам, поможет быстрее вывести из организма накопившиеся токсины. Специалист рассказала, что данная рекомендация является одним из советов тем, кто хочет как можно быстрее сбросить вес с помощью диеты, пишут "Известия".
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