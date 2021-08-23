Назван главный признак сахарного диабета

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что признаком метаболического синдрома, который чаще всего приводит к сахарному диабету, является ожирение в области талии.

«Ожирение в области талии — признак, указывающий на то, что ожирение затронуло и внутренние органы. Это один из признаков метаболического синдрома. А метаболический синдром опасен тем, что очень часто приводит к сахарному диабету», — отметила специалист в разговоре с «Москвой 24» в понедельник, 23 августа.