«Назначать» самим себе антибиотики при вирусах бессмысленно и опасно для здоровья

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Главный внештатный специалист Минздрава России по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов рассказал, почему респираторные заболевания не стоит лечить антибиотиками, а тем более заниматься самолечением.



— Острые респираторные вирусные инфекции вызываются вирусами. А антибиотики — антимикробные препараты, созданные, прежде всего, для борьбы с бактериями. Поэтому врачам, назначающим терапию, и пациентам, которые, к сожалению, зачастую сами «выписывают» себе те или иные препараты, следует помнить, что антибиотики на вирусы не действуют, — отметил Роман Козлов.



Кроме того, не стоит забывать, что антибиотики, как и все лекарственные препараты, обладают спектром нежелательных побочных реакций.



В неопытных руках могут приводить к аллергическим реакциям, даже к анафилактическому шоку — состоянию, угрожающему жизни. Антибиотики — рецептурный препарат, назначить его может только врач.



Нельзя сбрасывать со счетов проблему антибиотикорезистентности.



— Нерациональное назначение и применение антимикробных препаратов приводит к устойчивости бактерий и, при возникновении бактериального заболевания, тот антибиотик, который назначался нерационально, может не подействовать, — сказал специалист.



Не занимаетесь самолечением, следуйте советам врача, чтобы быстро и без последствий для здоровья вылечить респираторное заболевание.

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