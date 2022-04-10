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Нарколог объяснил опасность горячих алкогольных напитков
Нарколог объяснил опасность горячих алкогольных напитков
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Нарколог объяснил опасность горячих алкогольных напитков

10 апреля 2022 09:51
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Нарколог объяснил опасность горячих алкогольных напитков

Горячие алкогольные напитки представляют опасность для организма и способствуют быстрому опьянению. Об этом в воскресенье, 10 апреля, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

«Напитки должны быть комфортной температуры, не выше 37 градусов, иначе они представляют потенциальную опасность для организма, так как могут стать причиной ожога слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта», — приводит слова нарколога «РИА Новости».

Как подчеркнул эксперт, после употребления горячего алкоголя опьянение наступает гораздо быстрее, потому что из-за высокой температуры происходит расширение сосудов и алкоголь быстро всасывается.

Накануне, 9 апреля, нарколог Брюн развеял миф об отрезвляющем действии кофе при смешивании с алкоголем. Он заявил, что такой коктейль может спровоцировать смертельно опасные последствия для сердца, пишут "Известия".

 

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