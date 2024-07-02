На должность главного врача областной станции скорой медпомощи назначен Раймонд Чернуха

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Врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин встретился с коллективом Самарской областной станции скорой медицинской помощи и представил главного врача учреждения.



Со 2 июля на должность главного врача назначен ранее исполняющий обязанности – Раймонд Чернуха.



Его стаж работы в системе здравоохранения 18 лет, на руководящих должностях - более 5 лет. Последние три года Раймонд Чернуха исполнял обязанности главного врача областной станции скорой помощи, ранее возглавлял службу санавиации.



«Опыт работы Раймонда Самвеловича поможет развивать и улучшать качество оказания скорой медицинской помощи на благо жителей региона», - отметил Денис Бутолин.



Врио заместителя министра также обратил внимание на значимость работы службы экстренной медицинской помощи в сохранении жизни и здоровья жителей, поблагодарил всех медицинских работников за нелегкий и ответственный труд.

Фото: минздрав СО