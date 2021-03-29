На сызранской  станции скорой медицинской помощи внедрили новую информационную систему

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С марта этого года Сызранская станция скорой медицинской помощи перешла на работу в новой централизованной информационной системе «Управление скорой и неотложной медицинской помощью, включая санавиацию», созданной в Самарской области в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Цифровизация здравоохранения — одно из приоритетных направлений реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» — в том числе, часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Реализация проекта позволит улучшить качество губернской медицины.

«В новой системе мы работаем с 11 марта и уже за это время она показала свою эффективность. Сократилось время приема и передачи вызовов, время доезда, — отметил главный врач Сызранской станции скорой медицинской помощи Азизхуджа Урунходжаев. – На карте в режиме онлайн мы видим все наши бригады в Сызранском, Шигонском районах и Октябрьске. Программа определяет, куда бригада едет, с вызова или на вызов, с какой скоростью, на каком этапе, везет ли пациента на госпитализацию или возвращается на базу. И тогда можно отправить ближайшую свободную бригаду на следующий вызов».

Система дает диспетчерам всю необходимую информацию для оперативного определения срочности вызова, быстрого и точного направления бригады. Старший врач контролирует все принятые и переданные бригадам вызовы, время их выполнения, отслеживает госпитализацию пациентов. Для работы в системе станция оснащена необходимым оборудованием, в том числе 40 планшетами для работы бригад скорой помощи. С помощью планшетов бригады оформляют все необходимые медицинские документы, а карты вызова передаются в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему Самарской области. Через нее информация поступает как в стационар при госпитализации пациента, так и участковому врачу поликлиники для активного наблюдения пациентов на дому. Благодаря интеграции систем напрямую передаются вызовы в поликлиники для выезда бригад неотложной медицинской помощи.

Фельдшер по приему вызовов и передач их выездным бригадам Галина Ушакова рассказала, что благодаря новой программе можно отслеживать все бригады, что повлияло на оперативность работы. «Вся информация поступает на планшет, бригада подтверждает вызов и отправляется к пациенту, — пояснила фельдшер. — На планшет же наговаривается анамнез, диагноз, чтобы не тратить время на бумажные записи. За счет этого сократился объем бумажной работы».

В течение 2021 года на работу в новой централизованной системе перейдут все станции скорой медицинской помощи региона, поскольку она является технологической основой создаваемого Единого диспетчерского центра.

Фото из открытых источников