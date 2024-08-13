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На разработанном в СамГМУ тренажере ReviMotion проведено уже более 10 тысяч курсов реабилитации

13 августа 2024 09:55
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На разработанном в СамГМУ тренажере ReviMotion проведено уже более 10 тысяч курсов реабилитации

С помощью тренажера ReviMotion, разработанного в Институте инновационного развития СамГМУ Минздрава России, более 4 500 пациентов прошли уже более 10 тысяч курсов реабилитации. Аппаратно-программный комплекс (АПК) ReviMotion применяется для реабилитации опорно-двигательного аппарата у детей и взрослых при черепно-мозговых травмах, инсульте, рассеянном склерозе, ДЦП и аутизме, болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваниях и различных травмах нижних конечностей. 

Во время занятий пациент выполняет упражнения в игровой форме. Комплексы упражнений разработаны совместно с врачами-клиницистами и основаны на принципах классических методик ЛФК. В тренажере используется оптическая система отслеживания движений реабилитируемого, биологическая обратная связь с аудиальными и визуальными эффектами и возможностью решения когнитивных задач.

«Исследования доказали эффективность тренажера ReviMotion, – говорит доцент кафедры неврологии и нейрохирургии СамГМУ Елена Хивинцева. - По результатам курса реабилитации в 73% случаев отмечено увеличение амплитуды и объема движений в суставах, а также улучшение синхронности движений в целом. Еще в 27% случаев появились новые двигательные навыки. В 13,6% случаев отмечалось снижение спастичности. У всех реабилитируемых наблюдается увеличение мышечной силы и нормализация мышечного тонуса».

ReviMotion является медицинским изделием, имеет регистрационное удостоверение и включен в соответствующие приказы минздрава России (№788н и №878н), регламентирующие порядок медицинской реабилитации детей и взрослых. АПК прошел апробацию в ряде городов страны и сегодня используется в учреждениях России и Казахстана: реабилитационных центрах, отделениях для взрослых и детей, госпиталях ветеранов войн, семейных центрах и санаториях. Среди них Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины имени С.И. Спасокукоцкого ДЗМ, Самарский областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, санаторий «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России и другие.

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