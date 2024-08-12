На Некрасовском спуске набережной Самары состоится акция по ранней диагностике новообразований кожи

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13 августа с 11.00 до 15.00 на Некрасовском спуске набережной р. Волга состоится акция по профилактике и ранней диагностике новообразований кожи для взрослого населения.



В «Палатке здоровья» каждый желающий сможет:

пройти осмотр и получить консультацию врача-онколога областного онкодиспансера

врача областного кожно-венерологического диспансера

узнать о рациональном режиме пребывания на солнце и способах защиты от ультрафиолетового излучения

получить ответы на вопросы.

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов