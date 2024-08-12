На Некрасовском спуске набережной Самары состоится акция по ранней диагностике новообразований кожи

13 августа с 11.00 до 15.00 на Некрасовском спуске набережной р. Волга состоится акция по профилактике и ранней диагностике новообразований кожи для взрослого населения.
В «Палатке здоровья» каждый желающий сможет:
пройти осмотр и получить консультацию врача-онколога областного онкодиспансера
врача областного кожно-венерологического диспансера
узнать о рациональном режиме пребывания на солнце и способах защиты от ультрафиолетового излучения
получить ответы на вопросы.
Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов