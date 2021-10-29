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На этой неделе в Самарскую область поступит более  40 тысяч доз вакцины «Спутник V»

29 октября 2021 17:29
168
В медучреждениях региона в свободном доступе для жителей есть почти 250 тысяч доз вакцины от коронавируса.

На этой неделе в Самарскую область поступит более  40 тысяч доз вакцины «Спутник V». Поставка  еще почти 100 000 доз данной вакцины ожидается в ближайшее время.

Специалисты напоминают, что повторная вакцинация проводится спустя полгода  после первичной вакцинации.

Пройти повторную вакцинацию можно абсолютно любой вакциной, которая есть в наличии. Также спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания необходимо сделать прививку.

По словам врачей, любая из четырех зарегистрированных в нашей стране вакцин позволит создать необходимую для организма защиту от новой коронавирусной инфекции.

«Повторную вакцинацию можно проводить любыми зарегистрированными вакцинами. Сейчас их четыре: «Спутник V», ее однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Получившие распространение мнения о предпочтительности той или иной вакцины не имеют под собой научных оснований. Также неверным является опасение «избыточной выработке антител». На самом деле именно выраженный иммунный ответ обеспечивает длительность защиты и эффективность в отношении новых штаммов коронавирусной инфекции», — отметил главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

Наличие антител, говорят врачи, не является   противопоказанием для вакцинации.

Привиться советуют и будущим мамам, начиная с 22 недель беременности. При грудном вскармливании разрешена вакцинация «Спутником V».

Все применяемые вакцины безопасны и эффективны. Так, российская вакцина «Спутник V» признана и за рубежом.

Информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах региона можно уточнить  на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Вакцинация от COVID-19» (карта пунктов вакцинации). Сведения обновляются ежедневно в 12.00, указывается количество вакцин за исключением тех доз, которые предназначены для граждан, включенных в листы ожидания.  Перед посещением прививочного пункта для получения более подробной информации о количестве и видах вакцин необходимо обратиться по указанным на карте телефонам.

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники.

Пройти вакцинацию можно в любом из 167 работающих в регионе прививочном пунктов. Также функционируют круглосуточные пункты. Кроме того, по графику работают мобильные пункты вакцинации. Так, в субботу и воскресенье  в Самаре  возле торговых центров «Космопорт» (у входа в магазин «Спортмастер») и «Мега» (у главного входа) будут работать мобильные пункты вакцинации с 10.00 до 19.00.

Для проведения вакцинации жители старшего поколения и маломобильные граждане   могут по телефону обратиться в лечебное учреждение и вызвать медицинский персонал для проведения профилактической прививки на дому.

 

Фото:   оперштаб СО

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